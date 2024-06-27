В Боливии подавили попытку военного госпереворота

Правительство Боливии заявило, что армия снова находится под контролем после попытки госпереворота. Ранее генерал Хуан Хосе..

Правительство Боливии заявило, что армия снова находится под контролем после попытки госпереворота. Ранее генерал Хуан Хосе Суньига, возглавлявший сухопутные войска, вместе с группой военных ворвался в правительственное здание. Перед этим бронемашина протаранила ворота президентского дворца.

Суньига заявил президенту Луису Арсе, что хочет восстановить демократию и освободить политзаключённых. Глава страны потребовал покинуть здание и отвести военных от дворца.

В ходе попытки переворота пострадали не менее девяти человек. Профсоюзы в знак протеста объявили бессрочную забастовку. На площадь рядом с дворцом вышли сторонники президента.

[Ванесса Вейсага, жительница Ла-Паса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Бунт быстро подавили. К людям с балкона обратился президент Боливии.

[Луис Арсе, президент Боливии]:

«Участники переворота хотели удивить нас и боливийский народ. Мы отреагировали. Люди также выступили против попытки государственного переворота. Спасибо боливийскому народу».

Этим событиям предшествовало отстранение от должности командующего генерала Суньиги. Его уволили 24 июня за критику Эво Моралеса. По мнению военного, тот, находясь в тени, продолжает управлять Боливией и подрывает демократию. Генерал пообещал арестовать Моралеса, если тот вернётся в страну, чтобы баллотироваться на выборах президента в 2025 году.

После неудавшегося переворота Суньигу арестовали. Перед этим он успел дать интервью и сказал, что всё совершено по просьбе президента. Того ждёт жёсткая конкуренция с его однопартийцем Эво Моралесом на предстоящих выборах. К тому же сейчас боливийцы недовольны спадом экономики и ухудшением условий жизни.

[Хуан Хосе Суньига, бывший командующий сухопутными войсками]:

«Президент сказал мне: «Ситуация очень сложная, эта неделя будет критической, поэтому необходимо что-то предпринять, чтобы повысить мою популярность». Поэтому я спросил, надо ли выводить бронетехнику. (Президент сказал, что) надо вывести».

В ответ министр юстиции Боливии заявил, что генерал лжёт, чтобы оправдать свои действия. Суньигу хотят обвинить в терроризме и вооружённом восстании. Прокуроры будут требовать максимального наказания в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

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