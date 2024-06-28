Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии во второй раз

Лидеры Европейского Союза снова выдвинули немку Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии. На саммите в Брюсселе 27 глав стран-членов блока также выбрали бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту будущим председателем Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каю Каллас – следующим руководителем внешнеполитической службы ЕС. [Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Я хотела бы просто выразить свою благодарность лидерам, которые поддержали мою кандидатуру на второй срок председателя Европейской комиссии. И для меня большая честь поделиться этим особенным моментом с Антониу Коштой в качестве председателя Европейского совета и Каей Каллас в качестве Верховного представителя по иностранным делам и вопросам безопасности».

Трио получило широкую поддержку, но правый премьер-министр Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании за фон дер Ляйен. По словам дипломатов, она также проголосовала против Кошты и Каллас.

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[Кая Каллас, премьер-министр Эстонии]:«Моя цель, безусловно, в том, чтобы работать во имя европейского единства, защищать европейские интересы и ценности в напряжённом геополитическом контексте, а также строить глобальное партнёрство, что сегодня очень важно».

Эти три лидера будут принимать решения, которые затронут около 450 миллионов жителей Евросоюза. Они представляют центристские проевропейские фракции, которые сохранили высшие посты, несмотря на прорыв крайне правых во время выборов в Европейский парламент.

При этом сам законодательный орган ЕС ещё должен утвердить все три кандидатуры в ходе тайного голосования.

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