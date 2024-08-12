В немецком озере нашли грибок, который питается пластиком

Миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно попадают в мировой океан, создавая серьёзную экологическую проблему, поскольку на их..

Миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно попадают в мировой океан, создавая серьёзную экологическую проблему, поскольку на их разложение уходят десятилетия. Немецкие учёные обнаружили проблеск надежды: они выявили грибок, который может «поедать» пластик.

Анализ проб из озера Штехлин на северо-востоке Германии показал, что на некоторых видах пластика без других источников углерода для питания начинает расти особый грибок. Он может разлагать синтетические полимеры.

Из 18 выбранных штаммов грибков четыре оказались особенно «прожорливыми», что означает, что они могут эффективно поедать пластик, особенно полиуретан, который используют для производства строительной пены.

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[Ханс-Питер Гроссар, глава исследовательской группы]:

«Самым удивительным открытием, которое отличается от других исследований, стало то, что этот грибок растёт исключительно на некоторых синтетических полимерах и даже образовывает биомассу. Это исключительно, потому что это ясно показывает, что эти грибки вполне могут разлагать синтетические полимеры».

Однако активность ферментов грибка сильно зависит от внешних условий, таких как температура или микроэлементы.

[Сабрин Самюэль Ибрагим Давуд, автор исследования]:«Спустя три месяца я обнаружила, что некоторые грибки могут расти и производить нормальный мицелий. Это действительно удивительно, потому что я думала, что это занимает годы, как говорится в другой литературе».

Впрочем, учёные считают, что такие грибки вряд ли смогут решить глобальную проблему отходов.

[Ханс-Питер Гроссар, глава исследовательской группы]:«Не думаю, что это будет окончательным решением, потому что добавление большего количества чего-либо в окружающую среду вызывает дополнительные проблемы и может разрушить всю экосистему».

Они советуют использовать грибковые разрушители пластика на очистных сооружениях или других объектах с контролируемыми условиями.

Согласно статистике, в 2021 году во всём мире произвели около 390 миллионов тонн пластика. При этом на переработку отправили менее 10%.

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