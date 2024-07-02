В Гонконге пытаются спасти исчезающие неоновые вывески

Неоновые вывески десятилетиями наполняли сияющим светом Гонконг. Когда-то их было более 120 000. Они рекламировали рестораны,..

Неоновые вывески десятилетиями наполняли сияющим светом Гонконг. Когда-то их было более 120 000. Они рекламировали рестораны, ночные клубы, караоке-бары, пекарни, свадебные салоны, магазины чая и ломбарды.

Неоновые огни стали визитной карточкой Гонконга, но со временем начали угасать. Уже в 90-х владельцы магазинов стали заменять неоновые лампы более дешёвыми светодиодами. Потом началась кампания по удалению неофициально установленных конструкций.

А следующий закон обязал демонтировать старые неоновые вывески. Власти опасаются, что их может срывать сильным ветром, и они будут падать на людей. Установка новой конструкции обходится дорого. К тому же это сопровождается бюрократической волокитой. Многим проще совсем отказаться от наружной рекламы.

Кардин Чань последние три года собирает ненужные неоновые вывески. Хранит на складе под открытым небом. Здесь уже 70 экземпляров. Некоторые просто гигантские.

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[Кардин Чань, глава организации Tetra Neon Exchange]:

«Неон – это не просто вывески. Это ещё искусство и ремесло. И в то же время неон придаёт Гонконгу индивидуальность и формирует его визуальный облик».

Женщина организует выставки, чтобы люди узнавали историю неоновых вывесок Гонконга. Надеется, что когда-нибудь эта культура вернётся в город.

В округе Ваньчай до сих пор видны неоновые огни. Местные архитекторы Кен Фун и Кевин Мак стараются помочь различным заведениям переделать вывески с учётом правил безопасности. Они также организуют экскурсии по городу, рассказывая людям историю неоновых вывесок.

[Кен Фун, соучредитель организации Streetsignhk]:

«Чтобы привлечь клиентов, делали вывески, которые располагались перпендикулярно фасаду здания. Это притягивало взгляды людей, когда они шли по улице. <…> И вот один магазин вешает вывеску, потом другой хочет сделать что-то побольше, а затем ещё один решает повесить более крупную вывеску, чтобы привлечь больше внимания. Так, благодаря многослойности и конкуренции получается нечто очень разнообразное».

А эта неоновая вывеска десятилетиями украшает здание местной чайной компании.

[Кевин Мак, соучредитель организации Streetsignhk]:

«Особенность, конечно, в форме. Вывеска уникальна и отличается от многих других конструкций в виде чайного листа более правильной геометрией».

Много неоновых вывесок есть и в районе Монг-Кок. В целом в Гонконге осталось 500 таких рекламных конструкций.

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