Целый фестиваль посвятили войлочным коврам в Кыргызстане

Ширдак стал главным атрибутом фестиваля в кыргызском городке Нарын. Ширдаком кыргызы называют войлочный ковёр. Такие изделия..

Ширдак стал главным атрибутом фестиваля в кыргызском городке Нарын. Ширдаком кыргызы называют войлочный ковёр. Такие изделия издревле были необходимыми предметами быта. Местные мастерицы и по сей день хранят традиции изготовления ширдаков.

Кыргызские ковры состоят из двух слоёв войлока.

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[Асыл Медетбекова, участница фестиваля]:«Ширдак делают из овечьей шерсти. Сначала шерсть состригают, потом очищают от мусора, моют, сушат и красят. После этого делают войлок. Его хорошо раскатывают. Потом уже можно рисовать узоры. Затем их вырезают, и всё сшивают. Это ручная работа, требующая много времени и сил».

Орнамент представляет собой стилизованные изображения птичьих когтей, рогов горных козлов, хвостов собак и так далее. Всё это символы, несущие в себе определённый смысл. Вырезанные из войлока рисунки пришивают к основе.

[Багдад Аширалиева, участница фестиваля]:

«Ширдак шьём так: выкройки кладём лицевой стороной вверх и прошиваем. А это ызгыт. Его тоже прядём из овечьей шерсти. Закрываем им линии соприкосновения».

На изготовление ковра размером два на три метра уходит месяц.

В этом году в фестивале участвуют 120 мастериц со всего Кыргызстана. Вместе с ними приехали и молодые ученицы.

[Орунбу Кундузбаева, участница фестиваля]:

«Молодёжь интересуется, учится рукоделию. У молодых людей своя творческая фантазия, и они выбирают другие цвета. Раньше красок было не очень много, а сейчас изобилие ширдаков разных цветов».

Участники фестиваля также представляют национальные костюмы, проводят мастер-классы и обучают национальным играм. Кроме того, гости могут посидеть в юрте и попробовать блюда кыргызской кухни.

[Патрик Хеттрих, турист из Швейцарии]:

«Мне понравились ковры – их цвета и то, как они выглядят. Мне важно было приехать сюда, полюбоваться коврами и пообщаться с людьми. А ещё в Кыргызстане я люблю спать в юртах».

Ширдак – одно из самых сложных по технике изготовления изделий из войлока у кыргызов. В 2012 году это ремесло включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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