В кенийском кафе впервые появились роботы-официанты

Это заведение напоминает рестораны в Японии или Китае. Но, на самом деле, оно находится в Найроби...

Это заведение напоминает рестораны в Японии или Китае. Но, на самом деле, оно находится в Найроби. В столице Кении недавно появилось кафе, где еду подают роботы-официанты.

Впрочем, Кения давно стала технологическим центром Африки, и её даже называют «Кремниевой саванной». Вот и предприниматель Мохамед Абасс после путешествия по азиатским странам решил внести свою лепту.

[Мохамед Абасс, владелец кафе]:

«Мы хотим стать частью сферы передовых технологий».

Студентка Кэролайн первый раз в этом кафе. Пришла из любопытства.

[Кэролайн Джедида, гостья кафе]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я пришла сюда, чтобы посмотреть, как всё проходит. Могу сказать, что всё нормально».

В Кении высокий уровень безработицы. Но сотрудники кафе пока не чувствуют для себя угрозы.

[Рут Ванджиру, официантка]:

«Я должна брать заказы, потому что роботы этого не могут. Кроме того, они не занимаются уборкой – это делаем мы. К тому же роботы не готовят. Это обязанность шеф-повара и его помощников. Люди делают многое из того, что не под силу роботам».

Роботы-официанты приветствуют гостей и приносят заказы к столикам. А ещё они могут спеть песню Happy Birthday to You, если у гостя день рождения.

Короткая ссылка на эту страницу: