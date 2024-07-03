Австралийцев учат готовить питательно и недорого, чтобы сократить расходы

На этих кулинарных курсах учат, как готовить питательно, а главное недорого. В австралийской Тасмании повышение стоимости..
Дата загрузки: 2024-07-03
В австралийской Тасмании повышение стоимости жизни толкает людей на креатив. Они ищут рецепты блюд, которые обеспечат нормальное питание за приемлемую цену.[Налини Бердж, участница курсов]:
«Мы готовим здесь, а потом, когда я иду в супермаркет, я всегда об этом думаю. Я покупаю нужные продукты и готовлю такие блюда. Мне это очень помогает».
Курсы называются «Собирай, готовь, выращивай». Здесь учат использовать все доступные ингредиенты, а также готовить вкусные блюда.[Даная Джардина, диетолог]:
«Их, возможно, никогда не учили, не показывали этого. Но они чувствуют себя по-настоящему комфортно и безопасно, следуя нашим советам. Еда может вызывать стресс, особенно если она кажется недоступной».
Занятия помогли Флер Уильямс лучше планировать своё питание и строго придерживаться списка покупок, а также заменить мясо более дешёвыми чечевицей или нутом.[Флер Уильямс, участница курсов]:
«Можно использовать разные варианты, заменители. Я не знала о подобных вещах, пока сюда не пришла».
Подобные инициативы, безусловно, помогают австралийцам сократить расходы на питание.[Кэтрин Бакхолер, эксперт в области здоровья и питания]:
«Мы хотели бы, чтобы правительство увеличило социальные выплаты, чтобы каждый житель Австралии мог позволить себе здоровое питание».
В последнем отчёте благотворительной организации Food Bank сообщается, что в 2023 году более трети домохозяйств Австралии испытывали умеренную или серьёзную нехватку продовольствия. Например, пропускали приём пищи, чтобы оплатить аренду или отопление.
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