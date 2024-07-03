Премьер-министр Гренады оценивает ущерб от урагана. «Берил» со скоростью ветра до 252 километров в час ударил..

«Это армагеддон»: ураган «Берил» разрушил почти все здания на некоторых островах Гренады

Премьер-министр Гренады оценивает ущерб от урагана. «Берил» со скоростью ветра до 252 километров в час ударил по островным государствам Гренада и Сент-Винсент и Гренадины в юго-восточной части Карибского моря.

В Гренаде погибло не менее двух человек. Также на островах архипелага наблюдаются масштабные разрушения и отключения света.

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[Дикон Митчелл, премьер-министр Гренады]:«Уровень разрушений похож на армагеддон. Почти полностью повреждены либо разрушены все здания: общественные и частные. Также полностью опустошены сельскохозяйственные поля. Полное и тотальное разрушение природной среды».

Ураган также ударил по странам Латинской Америки. Когда он добрался до Венесуэлы, погибших было уже шесть. Как минимум пятеро венесуэльцев числятся пропавшими без вести.

Это самый ранний ураган пятой категории над Атлантикой за всю историю наблюдений. Сейчас «Берил» находится примерно в пятистах километрах к юго-востоку от столицы Ямайки. Здесь закрыли два главных аэропорта. Как ожидается, непогода спровоцирует волны высотой до полутора метров.

Метеорологи говорят, что «Берил» перешёл из шторма первой категории в четвёртую менее чем за десять часов. Это самое быстрое усиление для ураганов этого сезона, пик которого наступит в сентябре.

Сейчас постоянная скорость ветра достигает 248 километров в час. «Берил» также несёт чрезвычайно высокий уровень осадков, что может оказать разрушительное влияние на страны Карибского бассейна.

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