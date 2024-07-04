Слоны Борнео – под угрозой исчезновения. Такова оценка экспертов Международного союза охраны природы. Они говорят, что..
Дата загрузки: 2024-07-04
Природозащитники сообщают, что в дикой природе осталось около 1000 борнейских слонов. Их поместили в список видов, находящихся под угрозой. Это означает, что риск их исчезновения в дикой природе будет очень высок, если не примут мер по их сохранению.[Крейг Хилтон-Тейлор, представитель МСОП]:
«Это небольшая популяция, и она может легко исчезнуть, если мы просто позволим ей развиваться без каких-либо природоохранных действий».
Борнейские слоны меньше африканских. По данным организации, среда их обитания последние 75 лет сокращалась из-за обширной вырубки леса.
С тех пор слоны в поисках еды всё ближе подходили к людям. В итоге всё чаще они уничтожали посевы, что заканчивалось истреблением животных.
Их среда обитания ещё больше сократилась также из-за добычи полезных ископаемых и крупных инфраструктурных проектов.
Правительства Малайзии и Индонезии, которые контролируют отдельные части Борнео, планируют меры по сохранению. Однако они требуют широкой координации с корпорациями, частными землевладельцами и защитниками природы.
Так, они хотят создать зелёные коридоры, по которым слоны могли бы безопасно перемещаться между различными фрагментированными районами ареала.
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