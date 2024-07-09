Жители Барселоны протестуют против туризма

«Барселона не продаётся» и «Туристы едут домой» – такие плакаты несут протестующие по улицам города. Тысячи..

«Барселона не продаётся» и «Туристы едут домой» – такие плакаты несут протестующие по улицам города. Тысячи людей вышли в центр каталонской столицы, чтобы выразить негодование по поводу массового туризма.

Они говорят, что из-за него цены на аренду жилья взлетели до небес.

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[протестующая]:«Важно находиться здесь по двум причинам. Первая: мы против экономической модели, основанной на массовом туризме, потому что эта модель делает нас беднее и зависимее. А с другой стороны, она влияет на стоимость жилья».

По данным испанского сайта недвижимости, в июне арендная плата в туристических городах, таких как Барселона и Мадрид, выросла на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

[протестующий]:«Рестораны и гостиницы зарабатывают действительно большие деньги, но все остальные люди находятся в очень бедственном положении, и им не хватает денег на жизнь. Это проблема».

Власти пытаются исправить ситуацию. Так, мэр Барселоны объявил о плане поэтапного отказа от краткосрочной аренды жилья к 2028 году. Это неожиданно решительный шаг со стороны властей.

[протестующий]:«В последние годы город полностью превратился в туристический. Мы хотим, чтобы он существовал для горожан, а не для обслуживания туристов».

Во время акции протестующие также обстреливали из водяных пистолетов туристов, обедавших на открытых террасах ресторанов.

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