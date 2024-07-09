Жители Барселоны протестуют против туризма

«Барселона не продаётся» и «Туристы едут домой» – такие плакаты несут протестующие по улицам города. Тысячи..
Дата загрузки: 2024-07-10
Они говорят, что из-за него цены на аренду жилья взлетели до небес.[протестующая]:
«Важно находиться здесь по двум причинам. Первая: мы против экономической модели, основанной на массовом туризме, потому что эта модель делает нас беднее и зависимее. А с другой стороны, она влияет на стоимость жилья».
По данным испанского сайта недвижимости, в июне арендная плата в туристических городах, таких как Барселона и Мадрид, выросла на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.[протестующий]:
«Рестораны и гостиницы зарабатывают действительно большие деньги, но все остальные люди находятся в очень бедственном положении, и им не хватает денег на жизнь. Это проблема».
Власти пытаются исправить ситуацию. Так, мэр Барселоны объявил о плане поэтапного отказа от краткосрочной аренды жилья к 2028 году. Это неожиданно решительный шаг со стороны властей.[протестующий]:
«В последние годы город полностью превратился в туристический. Мы хотим, чтобы он существовал для горожан, а не для обслуживания туристов».
Во время акции протестующие также обстреливали из водяных пистолетов туристов, обедавших на открытых террасах ресторанов.
Короткая ссылка на эту страницу: