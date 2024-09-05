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В озёрной деревне в Бенине прямо на воде прошёл фестиваль

В озёрной деревне в Бенине прямо на воде прошёл фестиваль

Яркий праздник устроили в озёрной деревне Ганвие в Бенине. Здесь проходит многодневный фестиваль, посвящённый водным видам..

Дата загрузки: 2024-09-05

В озёрной деревне в Бенине прямо на воде прошёл фестиваль

Яркий праздник устроили в озёрной деревне Ганвие в Бенине. Здесь проходит многодневный фестиваль, посвящённый водным видам спорта, а также местной культуре и искусству. Сюда приехали сотни зрителей со всей африканской страны.

[зрительница]:

«Это удивительно. Не ожидала такого увидеть. Я рада в этом участвовать».

Традиционные танцы подчёркивают глубокую связь между жителями деревни и водой, которую они считают своим домом.

Деревня Ганвие расположилась на озере Нокуэ. Её в XVIII веке построили люди из народности тофину. Так хотели спастись от воинов из народности фон. Они охотились за рабами и продавали их европейцам.

Однако религия народа фон не позволяла входить в воду. Поэтому тофину возвели дома на сваях и создали уникальное и процветающее сообщество. Сейчас здесь живёт более 20 000 человек. Теперь Ганвие называют «Африканской Венецией».

[зритель]:
«Этот фестиваль – прекрасная возможность для продвижения нашей культуры, водных видов спорта и ценностей нашего озёрного сообщества».

Праздник на руку и местным торговцам. Они продают свои товары прямо с лодок. Говорят, что торговля намного лучше, чем в обычные дни.

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