В озёрной деревне в Бенине прямо на воде прошёл фестиваль
Яркий праздник устроили в озёрной деревне Ганвие в Бенине. Здесь проходит многодневный фестиваль, посвящённый водным видам..
Дата загрузки: 2024-09-05
Короткая ссылка на эту страницу:
Мировые новости » Культура и развлечения » В озёрной деревне в Бенине прямо на воде прошёл фестиваль
Яркий праздник устроили в озёрной деревне Ганвие в Бенине. Здесь проходит многодневный фестиваль, посвящённый водным видам..
Дата загрузки: 2024-09-05
Короткая ссылка на эту страницу:
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо
Яркий праздник устроили в озёрной деревне Ганвие в Бенине. Здесь проходит многодневный фестиваль, посвящённый водным видам спорта, а также местной культуре и искусству. Сюда приехали сотни зрителей со всей африканской страны.
Традиционные танцы подчёркивают глубокую связь между жителями деревни и водой, которую они считают своим домом.
Деревня Ганвие расположилась на озере Нокуэ. Её в XVIII веке построили люди из народности тофину. Так хотели спастись от воинов из народности фон. Они охотились за рабами и продавали их европейцам.
Однако религия народа фон не позволяла входить в воду. Поэтому тофину возвели дома на сваях и создали уникальное и процветающее сообщество. Сейчас здесь живёт более 20 000 человек. Теперь Ганвие называют «Африканской Венецией».
Праздник на руку и местным торговцам. Они продают свои товары прямо с лодок. Говорят, что торговля намного лучше, чем в обычные дни.