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Шуточную регату ванн устроили в Бельгии

Шуточную регату ванн устроили в Бельгии

В этой регате главное – добраться до финиша, не потонув. Как бы эффектно ни выглядели суда,..

Дата загрузки: 2024-08-20

Шуточную регату ванн устроили в Бельгии
В этой регате главное – добраться до финиша, не потонув. Как бы эффектно ни выглядели суда, но все конструкции держатся на обычной ванной. Такой шуточный заплыв проводят в бельгийском городке Динан. Причём это уже 42-й по счёту.

В это году тема регаты – Бельгия. Так что участники нарядились кто смурфиками, кто Тинтином, а кто певцом Жаком Брелем, а лодки украсили бельгийскими символами.

[участник регаты]:
«Мы (с другом) смастерили плот вручную и подумали о том, чтобы надеть костюмы. Но самое главное, мы хорошо проводим время».

В этом году в регате участвуют 42 ванны.

[Максенс Адам, организатор]:
«Думаю, главное – не утонуть и добраться до финиша. Участники могут следовать нашей тематике или нет, но самое важное для организаторов, зрителей, волонтёров и участников – провести удивительный день в самом красивом городе мира».

В пути затонули две ванны. А все добравшиеся до финиша получили медаль либо другую награду. Судьи оценивали оригинальность, тематику и дизайн.

Шуточная регата впервые прошла в 82-году. Её провёл местный владелец магазина. Его вдохновило сообщение по радио о том, что какой-то итальянец спустился в ванной по реке.
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