Samsung представила свои новейшие гаджеты, включая часы и кольцо

Samsung представила свои новейшие гаджеты. Впервые в истории компании презентация проходит в Париже. Местоположение подходящее: позже..

Samsung представила свои новейшие гаджеты. Впервые в истории компании презентация проходит в Париже.

Местоположение подходящее: позже в этом месяце здесь начнутся летние Олимпийские игры. Южнокорейский гигант пытается популяризовать носимые технологии, такие как часы и кольца. При этом теперь они также оснащены технологией ИИ.

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[Тэ Мун Ро, глава мобильного подразделения Samsung]:«Сегодня мы делаем гигантский шаг вперёд в области, которую мало кто считал возможной. Мы открываем следующий рубеж мобильного искусственного интеллекта».

ИИ в новых часах и кольце премиум-класса призван улучшить анализ показателей здоровья. Технология обрабатывает биометрические данные пользователя, а также персонализирует оценку и рекомендации, в частности персонального онлайн-тренера по фитнесу.

[Мэтью Виггинс, представитель Samsung]:«Объединяя такие показатели здоровья, как сон, частота сердечных сокращений и сердечный ритм, ИИ обрабатывает информацию, чтобы предоставить универсальный индикатор, показывающий, нужно ли мне расслабиться или выходить за пределы своих возможностей».

«Умные» часы стоят почти вдвое дороже, чем стандартная модель Samsung Galaxy Watch 7. Их цена – 350 долларов.

Samsung также представила новые телефоны: Galaxy Z Flip 6 по цене от 1100 долларов и Galaxy Z Fold 6, цены на который начинаются от 1900 долларов.

Отметим, что технология ИИ уже внедрена в смартфоны Google и Apple, которые конкурируют с Samsung, а также в новейшие персональные компьютеры с программным обеспечением Microsoft Windows.

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