Аквааэробика – новый хит в Австралии

Аквааэробика становится всё популярнее в Австралии. Ежедневно тысячи жителей континента занимаются этим видом активного досуга. [Линн,..

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Аквааэробика становится всё популярнее в Австралии. Ежедневно тысячи жителей континента занимаются этим видом активного досуга. [Линн, любительница аквааэробики]:«Мне это просто нравится, я посещаю восемь-десять занятий за пять дней». [Эллисон, любительница аквааэробики]:«Это просто дарит стабильность, дружбу и немного радости».

По словам инструкторов развлекательных центров, за последний год желающих позаниматься аэробикой неуклонно становилось всё больше.

Сейчас около 80 процентов водных объектов и школ плавания в Австралии предлагают подобные занятия.

[Мелисса Яниш, сотрудница SA Aquatics]:«До COVID посещаемость составляла около 50 процентов, а теперь общий показатель посещаемости составляет 82 процента по всем направлениям».

Аквааэробика имеет много потенциальных преимуществ: укрепление мышц и сердечно-сосудистой системы, а также улучшение баланса

Но эксперты говорят, что преимущества не только физические.

[Кейтлин Прайор, физиотерапевт]:«Речь идёт не просто о состоянии сердечно-сосудистой системы, силе или балансе, речь идёт о психическом здоровье и благополучии, а также о постановке целей и об общении с людьми».

Более того, аквааэробика – теперь удовольствие не только для больших городов.

По словам инструкторов, всё больше австралийских деревень могут похвастаться такими занятиями.

Доходит до того, что плавательным центрам становится трудно удовлетворить повышенный спрос. Так что инструкторам по аквааэробике в Австралии, определённо, всегда будут рады.

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