Чилийцы страдают от непривычных холодов

В Чили люди страдают от аномальных холодов. Особенно тяжело приходится работникам уличной торговли и бездомным.

[Марица Акост, продавец]:

«Такого ужасного холода мы не испытывали уже много лет. Теперь чувствуешь его, чувствуешь лёд, когда опускается туман, ветер. Это сложно».

В эту южноамериканскую страну пришла волна полярного воздуха. Рано утром продавцы на продуктовом рынке в столице Сантьяго греются у костра и согреваются горячим кофе.

[Хуан Эскобедо, продавец]:

«Каждый день холодно, холодно, холодно, холоднее, чем в другие годы. Слишком холодно».

Бездомным сейчас не обойтись без одеял. Власти обещают их поддерживать.

[Хавьера Торо, министр социального развития Чили]:

«Температура значительно падает, и это заставляет нас усиливать программы по защите людей, живущих на улице. Мы знаем, что зима может быть опасной для них».

Температура воздуха в Чили в последние несколько дней опускалась почти до минус двух градусов по Цельсию. Обычно в это время года она составляет около плюс 8 градусов, может подниматься до плюс 14.