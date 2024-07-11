Древнеримская Аппиева дорога претендует на включение в список ЮНЕСКО

Более 2000 лет назад проложили древние римляне Аппиеву дорогу. И уже тогда её величали «царицей дорог»...
Дата загрузки: 2024-07-16
[Симоне Квиличи, директор археологического парка]:
«Сейчас древняя Аппиева дорога – это не только большой музей под открытым небом, основанный в XIX веке, но и огромная зелёная зона. Здесь жители Рима отдыхают, катаются на велосипедах, гуляют и, конечно же, осматривают памятники. Так что это один из крупнейших пригородных парков в Европе».
Дорогу построили в 312 году до нашей эры по приказу цензора Аппия Цека. Она имела важное военное, торговое и культурное значение. Местами до сих пор сохранилась каменная кладка, на которой видна колея, оставленная римскими колесницами.
Вдоль дороги идёт череда древних памятников. Это колумбарии для хранения урн с прахом, гробницы, виллы, катакомбы и башни.
[Симоне Квиличи, директор археологического парка]:
«Вдоль Аппиевой дороги в основном располагались гробницы знатных семей. Самым важным был мавзолей Цецилии Метеллы. Также есть крупные археологические памятники, такие как вилла Квинтилиев – это более 30 гектаров благоустроенной, хорошо охраняемой территории, где сохранились остатки огромной императорской виллы, принадлежавшей сначала братьям Квинтилиям, а затем императору Коммоду».
Руины чередуются с мирными сельскими пейзажами. В XVIII веке Аппиева дорога дарила вдохновение писателям и поэтам и давала пищу для размышлений богатым аристократам. А сейчас сюда приезжает много туристов со всего мира.
Кэролайн из Австралии видела Аппиеву дорогу на чёрно-белых фотографиях, сделанных её отцом полвека назад. Теперь решила побывать здесь сама.
[Кэролайн, туристка из Австралии]:
«Для меня удивительно осознавать, что дорога, по которой мы ехали на велосипедах, проложена 2000 лет назад и до сих пор существует. Но мне, наверное, не понравилось бы ехать в экипаже или колеснице до самого Бриндизи. Здесь довольно ухабисто». [Дэйв, турист из Австралии]:
«Здесь спокойно и интересно. Я из Австралии, где есть лишь немного зданий возрастом более 200 лет. Так что видеть постройки, которым тысячи лет, просто удивительно».
Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдёт с 21 по 31 июля в Нью-Дели.
Короткая ссылка на эту страницу: