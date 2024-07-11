Древнеримская Аппиева дорога претендует на включение в список ЮНЕСКО

Более 2000 лет назад проложили древние римляне Аппиеву дорогу. И уже тогда её величали «царицей дорог»...

[Симоне Квиличи, директор археологического парка]:

«Сейчас древняя Аппиева дорога – это не только большой музей под открытым небом, основанный в XIX веке, но и огромная зелёная зона. Здесь жители Рима отдыхают, катаются на велосипедах, гуляют и, конечно же, осматривают памятники. Так что это один из крупнейших пригородных парков в Европе».

Более 2000 лет назад проложили древние римляне Аппиеву дорогу. И уже тогда её величали «царицей дорог». Она протянулась на 500 километров и соединила Рим с Бриндизи. Теперь это одна из 28 достопримечательностей, которые в этом году претендуют на включение в список ЮНЕСКО.

Дорогу построили в 312 году до нашей эры по приказу цензора Аппия Цека. Она имела важное военное, торговое и культурное значение. Местами до сих пор сохранилась каменная кладка, на которой видна колея, оставленная римскими колесницами.

Вдоль дороги идёт череда древних памятников. Это колумбарии для хранения урн с прахом, гробницы, виллы, катакомбы и башни.

[Симоне Квиличи, директор археологического парка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Вдоль Аппиевой дороги в основном располагались гробницы знатных семей. Самым важным был мавзолей Цецилии Метеллы. Также есть крупные археологические памятники, такие как вилла Квинтилиев – это более 30 гектаров благоустроенной, хорошо охраняемой территории, где сохранились остатки огромной императорской виллы, принадлежавшей сначала братьям Квинтилиям, а затем императору Коммоду».

Руины чередуются с мирными сельскими пейзажами. В XVIII веке Аппиева дорога дарила вдохновение писателям и поэтам и давала пищу для размышлений богатым аристократам. А сейчас сюда приезжает много туристов со всего мира.

Кэролайн из Австралии видела Аппиеву дорогу на чёрно-белых фотографиях, сделанных её отцом полвека назад. Теперь решила побывать здесь сама.

[Кэролайн, туристка из Австралии]:

«Для меня удивительно осознавать, что дорога, по которой мы ехали на велосипедах, проложена 2000 лет назад и до сих пор существует. Но мне, наверное, не понравилось бы ехать в экипаже или колеснице до самого Бриндизи. Здесь довольно ухабисто». [Дэйв, турист из Австралии]:

«Здесь спокойно и интересно. Я из Австралии, где есть лишь немного зданий возрастом более 200 лет. Так что видеть постройки, которым тысячи лет, просто удивительно».

Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдёт с 21 по 31 июля в Нью-Дели.

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