Албанцы закидали «коктейлями Молотова» здания правительства и мэрии в Тиране

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Бутылками с зажигательной смесью закидали албанцы здание правительства и мэрию Тираны. Тысячи людей, поддерживающих оппозицию, протестуют против правительства. Его возглавляет премьер-министр Эди Рама, который руководит Социалистической партией. Протестующие требуют отставки Рамы и обвиняют его в коррупции. [протестующий]:«Мы пришли свергнуть это правительство. Из-за него мы страдаем много лет. Оно не принесёт нам ничего хорошего». [протестующий]:«Я здесь из-за проблем в системах здравоохранения и образования, а также из-за бедности. Это и мои проблемы. Люди уезжают из этой страны».

Протестующие также требуют освободить лидера оппозиции и главу правой Демократической партии Сали Беришу. Он находится под домашним арестом. Его подозревают в коррупционных действиях, совершённых с 2005 по 2013 год. В тот период Бериша был премьер-министром Албании.

Оппозиционер отвергает все обвинения. Он считает, что так нынешний премьер хочет убрать с политической сцены своих оппонентов. Эди Рама это отрицает.

Бериша обратился к протестующим по видеосвязи. Он сказал, что Албания – единственная страна в Европе, где лидера оппозиции поместили под арест без предъявления каких-либо доказательств или документов. Он призвал сторонников проявить гражданское неповиновение, чтобы заставить правительство провести досрочные выборы.

Демократическая партия сыграла ключевую роль в свержении коммунистической власти в Албании. Сали Бериша был президентом страны с 92-го по 97-й год. Сейчас политику 79 лет.

Эди Рама занимает пост премьер-министра с 2013 года.

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