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Египтянка находит успокоение в монотонной работе лифтёра

Египтянка находит успокоение в монотонной работе лифтёра

В этом лифте на крытой парковке в Каире египтянка Ханаа проводит по восемь часов в день...

Дата загрузки: 2024-07-12

Египтянка находит успокоение в монотонной работе лифтёра
В этом лифте на крытой парковке в Каире египтянка Ханаа проводит по восемь часов в день. Она лифтёр, что довольно необычно для Египта. Обычно такой работой занимаются мужчины.

Ханаа трудится здесь уже семь лет. Многих пассажиров знает в лицо. Всех встречает с тёплой улыбкой. Тем, кто бывает здесь редко, сообщает номер лифта и подсказывает, на каком этаже оставлена машина.

[Ханаа, лифтёр]:
«Когда пассажиров много, день проходит быстро. Но иногда людей меньше, и тогда становится скучно. Поэтому я достаю телефон и листаю страницы. Иногда выхожу на свежий воздух, поскольку лифт – замкнутое пространство. Так что мы ненадолго выходим на улицу».

Несмотря на монотонность работы, Ханаа ею довольна. Ей нравится общаться с людьми.

[Ханаа, лифтёр]:

«Я сижу здесь, и пока я пунктуальная, никто не спрашивает, где я и что делаю. Вот и всё. У нас есть полчаса или час, чтобы перекусить, выпить чаю и сходить в туалет».

Хотя лето в Египте жаркое, Ханаа чувствует себя в лифте нормально. Она приносит с собой бутылку со льдом, поэтому у неё всегда есть прохладная вода. Ну а зимой здесь тепло, так что работать вполне комфортно.
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