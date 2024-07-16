Президент Боливии Луис Арсе объявил об обнаружении больших запасов природного газа. По его словам, это «мегаместорождение»,..

В Боливии объявили о крупнейшем открытии месторождения природного газа с 2005 года

Президент Боливии Луис Арсе объявил об обнаружении больших запасов природного газа. По его словам, это «мегаместорождение», где содержится 48 миллиардов кубометров полезного ископаемого. Таких огромных запасов газа в стране не находили с 2005 года.

В поиски вложили 50 миллионов долларов. Месторождение нашли в департаменте Ла-Пас. По оценке экспертов, за газ можно будет выручить 6,8 миллиарда долларов.

[Луис Арсе, президент Боливии]:

«Это знаменует начало новой главы для северного региона и даёт надежду на то, что наша страна останется важным экспортёром газа. В департаменте Ла-Пас – производителе углеводородов – начнётся вторая эра в сфере добычи полезных ископаемых».

Согласно последним обнародованным официальным данным, в 2018 году запасы газа в Боливии составляли 8,95 триллиона кубометров. А в последние годы добыча сократилась. Так, в 2016-м добывали более 56 миллионов кубометров в сутки. А в 2023-м – около 32 миллионов кубометров. Это привело к сокращению валютных резервов в стране.

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Раньше Боливия входила в десятку крупнейших в мире производителей природного газа. В прошлом году Боливийский институт внешней торговли сообщил, что страна стала нетто-импортёром. Правительство потратило 2,9 миллиарда долларов на импорт дизельного топлива, заработав всего 2 миллиарда долларов на экспорте природного газа.

Боливийский президент сообщил, что рабочие уже начали бурить три скважины, а также строить трубопровод. На новом месторождении будут добывать десять миллионов кубометров газа в день.

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