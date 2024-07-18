Илон Маск переносит штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии в Техас

Илон Маск заявил, что перенесёт штаб-квартиры платформы социальных сетей X и ракетной компании SpaceX из Калифорнии..
Дата загрузки: 2024-07-18
По словам миллиардера, «последней каплей», которая заставила его принять такое решение, стал закон Калифорнии о гендерной идентичности.
Маск добавил, что это также вызвано многими другими факторами, в частности, ограничениями для бизнеса.
Впрочем, переездами самый богатый человек планеты занимается ещё с 2021 года, когда он сменил своё место жительства. Тоже с Калифорнии на Техас, где подоходный налог с физических лиц не взимается.
А на прошлой неделе он поддержал кандидатуру республиканца Дональда Трампа на пост президента.[Дэн Айвз, управляющий директор Wedbush Securities]:
«Я думаю, что это политическое событие. Это происходит во время Национального съезда Республиканской партии, и Маск явно поддерживает Трампа. И ближе к ноябрю мы увидим всё больше шагов со стороны Маска. Мы все знаем, кого он поддерживает, и что он не собирается молчать».
В последние годы Маск стал делать откровенно политические заявления. Он часто критикует администрацию Байдена и позицию демократов по таким вопросам, как нелегальная миграция.
Избиратели Калифорнии исторически поддерживали кандидатов от Демократической партии, а Техас считается надёжным оплотом республиканцев.
Маск сказал, что главный офис SpaceX переедет в существующий объект в Бока-Чика, а X переедет в Остин.
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