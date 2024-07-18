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Бионическую «мягкую» стопу разработали в Италии

Бионическую «мягкую» стопу разработали в Италии

Этот бионический протез имитирует анатомическую структуру настоящей человеческой стопы. Прототип тестируют в Итальянском технологическом институте в..

Дата загрузки: 2024-07-18

Бионическую «мягкую» стопу разработали в Италии
Этот бионический протез имитирует анатомическую структуру настоящей человеческой стопы. Прототип тестируют в Итальянском технологическом институте в Генуе.

Роботизированная «мягкая стопа» – гибкая и водонепроницаемая. И она может стать огромным прорывом в области протезирования, а также создания человекоподобных роботов.

Стопу под названием SoftFoot Pro разрабатывают для хождения по неровной или скользкой местности. Она обеспечивает лучший баланс.

[Мануэль Каталано, исследователь]:

«У нас есть аналоги фаланговых костей, связок и мышц, которые позволяют справляться с любыми условиями окружающей среды. Мы пытаемся воссоздать такой способ хождения с помощью технологий. И это можно будет использовать как в гуманоидах, так и в протезах для людей».

Современные протезы и стопы роботов обычно плоские и плохо сгибаются. Хотя эти конструкции обеспечивают устойчивость, им не хватает гибкости для смены позы, наклона или сгибания коленей.

А новая стопа при весе около 450 граммов может выдержать нагрузку до 100 килограммов. Она состоит из особого титанового механизма с пластиковыми цепями. Он позволяет стопе равномерно распределять силу во время ходьбы, делая движения более эффективными и естественными и поглощая удары о землю.

[Мануэль Каталано, исследователь]:
«Стопа поглощает энергию от удара, и в то же время пальцы позволяют ей адаптироваться под разные условия окружающей среды. То есть они обеспечивают сцепление с поверхностью любого типа».

Прототипы устройства уже тестируют на пациентах в Германии и Австрии. Кроме того, искусственную конечность уже начали применять на четвероногих и гуманоидных роботах в Швейцарии и Японии.

Уникальный дизайн получил два международных патента. Третий находится на рассмотрении Европейского патентного ведомства.
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