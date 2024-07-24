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Какие загадочные симптомы заставляют женщин удалять грудные импланты

Какие загадочные симптомы заставляют женщин удалять грудные импланты

Австралийка Кристина более десяти лет назад сделала операцию по увеличению груди. Но результат оказался не таким,..

Дата загрузки: 2024-07-25

Какие загадочные симптомы заставляют женщин удалять грудные импланты
Австралийка Кристина более десяти лет назад сделала операцию по увеличению груди. Но результат оказался не таким, какого она ожидала. После хирургического вмешательства у неё начались проблемы с физическим и психическим здоровьем.

[Кристина Тамба, жительница Австралии]:
«Увеличение веса, гормональные изменения, тревога, очень странные мысли о самоубийстве».

Подобные симптомы наблюдаются у многих женщин, которые решились на операцию. Некоторые даже стали называть это болезнью грудных имплантов.

Заболевание официально не признано в медицинском мире. Но сегодня всё больше и больше женщин идут на удаление имплантов. Кристина – одна из них.

[Кристина Тамба, жительница Австралии]:
«И я знаю, что поступила правильно, потому что сейчас чувствую себя невероятно».

Как показывает статистика, в 2016 году грудные импланты удаляло только 0,4% австралиек, установивших их для увеличения размера. В 2022 этот показатель увеличился до семи процентов.

Хирурги подтверждают, что у женщин действительно проявляется ряд симптомов.

[Питер Виддоусон, хирург]:
«Я удаляю грудные имплантаты последние пять или шесть лет людям, которые приходят и чувствуют, что они нездоровы, и, вероятно, около 80% из них вернутся через шесть месяцев и скажут, что чувствуют себя лучше».

При этом австралийский Университет Маккуори провёл исследование, в котором изучили симптомы 226 женщин с грудными имплантатами.

77 из них провели операции по удалению. После этого 85% из них сообщили, что их здоровье улучшилось через шесть месяцев после процедуры.

[Ананд Дева, профессор Университета Маккуори]:
«Когда у вас так много симптомов и так много переменных, то нужно потратить время, систематически изучить все данные и, очевидно, посмотреть на результаты за определённый период времени».

Впрочем, несмотря на тенденцию, операция по увеличению груди остаётся в Австралии одной из самых популярных процедур в области косметической хирургии.
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