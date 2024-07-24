Какие загадочные симптомы заставляют женщин удалять грудные импланты

Австралийка Кристина более десяти лет назад сделала операцию по увеличению груди. Но результат оказался не таким,..
Дата загрузки: 2024-07-25
«Увеличение веса, гормональные изменения, тревога, очень странные мысли о самоубийстве».
Подобные симптомы наблюдаются у многих женщин, которые решились на операцию. Некоторые даже стали называть это болезнью грудных имплантов.
Заболевание официально не признано в медицинском мире. Но сегодня всё больше и больше женщин идут на удаление имплантов. Кристина – одна из них.[Кристина Тамба, жительница Австралии]:
«И я знаю, что поступила правильно, потому что сейчас чувствую себя невероятно».
Как показывает статистика, в 2016 году грудные импланты удаляло только 0,4% австралиек, установивших их для увеличения размера. В 2022 этот показатель увеличился до семи процентов.
Хирурги подтверждают, что у женщин действительно проявляется ряд симптомов.[Питер Виддоусон, хирург]:
«Я удаляю грудные имплантаты последние пять или шесть лет людям, которые приходят и чувствуют, что они нездоровы, и, вероятно, около 80% из них вернутся через шесть месяцев и скажут, что чувствуют себя лучше».
При этом австралийский Университет Маккуори провёл исследование, в котором изучили симптомы 226 женщин с грудными имплантатами.
77 из них провели операции по удалению. После этого 85% из них сообщили, что их здоровье улучшилось через шесть месяцев после процедуры.[Ананд Дева, профессор Университета Маккуори]:
«Когда у вас так много симптомов и так много переменных, то нужно потратить время, систематически изучить все данные и, очевидно, посмотреть на результаты за определённый период времени».
Впрочем, несмотря на тенденцию, операция по увеличению груди остаётся в Австралии одной из самых популярных процедур в области косметической хирургии.
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