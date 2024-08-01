В индийском штате Керала растёт число погибших после схода оползней

В индийском штате Керала продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползней. Число жертв превысило 180. Более..

В индийском штате Керала продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползней.

Число жертв превысило 180. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.

Около тысячи жителей удалось спасти. Примерно 200 из них доставили в больницы с телесными повреждениями.

У местного морга собрались родственники пропавших.

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[Сридхаран Колкада, сын пропавших без вести]:«Мои родители пропали. Оттуда привозят тела, и мы ждём. Если их сюда привезут, мы сможем их опознать».

Штат Керала – одно из самых популярных туристических направлений Индии. Оползни в горах округа Ваянад сошли после двух недель сильных ливней. Трагедия произошла во вторник рано утром. Под толстым слоем земли и грязи оказалось несколько деревень, а также чайные и кардамоновые плантации.

На третий день после трагедии военные спешили построить металлический мост, чтобы в пострадавший район смогла пройти тяжёлая техника для разбора завалов. Основную переправу разрушило оползнем. Потом на скорую руку соорудили ещё одну, но её тоже смыло разбушевавшейся рекой. Новый мост будет прочным, длиной почти 60 метров, и обеспечит доступ экскаваторов из ближайшего города.

[В.Т. Мэтью, генерал-майор Армии Индии]:«Почти все, кто оказался в ловушке, были спасены. Теперь нам нужно попасть в дома и посмотреть, есть ли люди там. Для этого нам нужна тяжёлая техника». [местный житель]:«Здесь был мой дом, он полностью разрушен. Мои старший и младший братья также жили неподалеку. Вода медленно начала заливать нас ночью. Через два часа потоки хлынули на всю территорию. Моя жена и две маленьких дочки спаслись на горе».

Для Кералы это худшее природное бедствие за последние 6 лет – после смертоносных наводнений 2018 года.

При этом ливни в регионе пока не прекращаются.

В целом сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь и всегда приносит человеческие жертвы.

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