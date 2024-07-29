Боливийские чолиты становятся таксистами и водителями маршруток

Боливийка Фелисидад Киспе в наряде чолиты сидит за рулём маршрутки. Она уже несколько лет работает водителем..

Боливийка Фелисидад Киспе в наряде чолиты сидит за рулём маршрутки. Она уже несколько лет работает водителем и чувствует, что словно создана для этой профессии. Освоить её помогла программа Lilac Line, которую запустила некоммерческая организация из Эль-Альто.

В Боливии женщин за рулём общественного транспорта увидишь не часто, но пассажиры реагируют хорошо.

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[пассажир]:«Я буду рад, если женщин-водителей станет больше, и (в этой сфере) смогут работать не только мужчины».[пассажирка]:«Поскольку за рулём женщина, я чувствую себя в большей безопасности, чем с водителями-мужчинами».

Фелисидад эта работа позволяет обрести независимость.

[Фелисидад Киспе, женщина-водитель]:«Я воспользовалась программой Lilac Line, потому что страдала от насилия со стороны мужа. Я нуждалась в поддержке».

Случай Фелисидад не исключительный. По данным прокуратуры, в 2023 году в органы юстиции Боливии поступило 51 770 сообщений о случаях насилия над женщинами. 75% из них произошли в семье.

[Фелисидад Киспе, женщина-водитель]:«Женщины очень страдают от насилия и дискриминации. Например, в транспортном секторе говорят, что мы не можем водить машину, и нам нельзя садиться за руль. Говорят, что мы должны быть дома и помогать мужьям».

Программа Lilac Line действует с 2021 года. В Эль-Альто такси и микроавтобусами управляют уже десятки женщин. Это позволяет им помогать своим семьям.

Вскоре такую программу запустят и в других городах Боливии.

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