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В Сантьяго июль впервые прошёл вообще без дождей

В Сантьяго июль впервые прошёл вообще без дождей

Впервые за всю историю наблюдений июль в столице Чили выдался без единой капли дождя. Такого в..

Дата загрузки: 2024-08-02

В Сантьяго июль впервые прошёл вообще без дождей
Впервые за всю историю наблюдений июль в столице Чили выдался без единой капли дождя. Такого в Сантьяго не было как минимум 74 года.

[Алисия Мойя, сотрудница Метеобюро Чили]:
«На метеостанции в районе Кинта-Нормаль количество осадков составило ноль миллиметров. То же самое и в других близлежащих районах, таких как Ранкагуа. У нас не было такого аномально сухого июля с 1950 года, когда мы начали регистрировать данные».

Климатологи говорят, что обычно в столичном регионе Сантьяго в июле регистрируют не менее 50 миллиметров осадков.

[Рауль Кордеро, климатолог]:
«Поэтому любой июль с меньшим количеством осадков является исключительным. Но то, что в прошлом было исключением, сейчас может стать нормой. Так, три года назад, в июле 2021-го, у нас тоже было менее 1 миллиметра осадков».

Специалисты говорят, что причины тут две. Первая – природный феномен Ла-Нинья, из-за которого погода становится засушливее. Вторая – изменение климата.

Причём такая погода наблюдается не только в столице. В центральных и южных регионах Чили также зафиксировали очень мало осадков.
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