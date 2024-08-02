В Сантьяго июль впервые прошёл вообще без дождей

Впервые за всю историю наблюдений июль в столице Чили выдался без единой капли дождя. Такого в..

[Алисия Мойя, сотрудница Метеобюро Чили]:

«На метеостанции в районе Кинта-Нормаль количество осадков составило ноль миллиметров. То же самое и в других близлежащих районах, таких как Ранкагуа. У нас не было такого аномально сухого июля с 1950 года, когда мы начали регистрировать данные».

Впервые за всю историю наблюдений июль в столице Чили выдался без единой капли дождя. Такого в Сантьяго не было как минимум 74 года.

Климатологи говорят, что обычно в столичном регионе Сантьяго в июле регистрируют не менее 50 миллиметров осадков.

[Рауль Кордеро, климатолог]:

«Поэтому любой июль с меньшим количеством осадков является исключительным. Но то, что в прошлом было исключением, сейчас может стать нормой. Так, три года назад, в июле 2021-го, у нас тоже было менее 1 миллиметра осадков».

Специалисты говорят, что причины тут две. Первая – природный феномен Ла-Нинья, из-за которого погода становится засушливее. Вторая – изменение климата.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Причём такая погода наблюдается не только в столице. В центральных и южных регионах Чили также зафиксировали очень мало осадков.

Короткая ссылка на эту страницу: