Исторический по своему масштабу обмен заключёнными произошёл 1 августа в аэропорту Анкары. С одной стороны были..

Исторический обмен заключёнными между Россией и Западом: кого обменяли

Исторический по своему масштабу обмен заключёнными произошёл 1 августа в аэропорту Анкары. С одной стороны были Россия и Беларусь. С другой – США, Германия, Польша, Норвегия и Словения.

Обмен координировала независимая сторона – Турецкое управление разведки.

На данный момент известно, что обменяли 24 заключённых. Десять, включая двоих детей супружеской пары, вернулись в Россию.

Среди них Вадим Красиков. В Германии его приговорили к пожизненному сроку за убийство чеченского полевого командира, на тот момент гражданина Грузии. Также вернулся Владислав Клюшин. В США ему дали девять лет за компьютерный взлом и мошенничество. Передали России и Артёма и Анну Дульцевых, а также их двоих детей. Словения приговорила их к тюремному заключению за шпионаж.

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Выдали также Павла Рубцова и Михаила Микушина. Обоих обвинили в шпионаже в пользу России. Первого в Польше, второго – в Норвегии.

Возвращается Роман Селезнёв, приговорённый к 27 годам тюрьмы в США за кибермошенничество, а также Вадим Конощенок, которого обвинили в контрабанде в Россию технологий и боеприпасов.

Между тем, Россию покинули граждане США Эван Гершкович и Пол Уилан, осуждённые в стране за шпионаж, и гражданка России и США журналистка Алсу Курмашева, которую осудили за распространение ложной информации об армии.

Обменяли также оппозиционера Владимира Кара-Мурзу с российско-британским гражданством и Грин-картой США, гражданина ФРГ Патрика Шёбеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков, а также бывшего члена правления общества «Мемориал» Олега Орлова. Он и само общество признаны в России иноагентами.

В группу вошёл и общественный деятель и оппозиционер Илья Яшин, который также признан иноагентом.

Кроме того, обменяли художницу Александру Скочиленко, осуждённую по делу о фейках об армии, и гражданина ФРГ Рико Кригера. Последнего приговорили к расстрелу в Беларуси по ряду обвинений, в том числе в участии в боевых действиях на украинской стороне.

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