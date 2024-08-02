В Англии на срубленном «Дереве Робин Гуда» заметили побеги

Знаменитое «Дерево Робин Гуда» дало побеги. Полуторавековой платан рос в национальном парке «Нортамберленд» на северо-востоке Англии...
Дата загрузки: 2024-08-02
Теперь специалисты обнаружили на пне восемь побегов. Каждый из них может стать деревом. Гостей национального парка просят не подходить к пню и не трогать молодую поросль.
Раньше дерево называлось «Сикамор-Гэп». Новое прозвище оно получило после того, как его сняли в фильме «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером в главной роли. Фильм вышел в прокат в 91-м году. А в 2016-м платан выбрали «Деревом года» в Англии.
«Сикамор-Гэп» рос в естественном углублении, созданном талой ледниковой водой. Его посадил предыдущий землевладелец Джон Клейтон. Дерево очень долго было популярным объектом для фотографий.
Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в том, что они спилили дерево бензопилой. Оба вину отрицают, однако всё равно предстанут перед судом.
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