У этого андского кондора нашли свинец в крови, шарик, застрявший в черепе, а также спутниковый трекер..

Кондора со свинцом в крови и трекером нашли в Чили

У этого андского кондора нашли свинец в крови, шарик, застрявший в черепе, а также спутниковый трекер из Аргентины. Сегодня эта птица проходит лечение в Чили.

Кондор был болен и не мог летать. Работники чилийского Управления сельского хозяйства нашли его и доставили в национальный зоопарк.

Ветеринары, обследовав кондора, отметили, что состояние птицы показывает, насколько деятельность человека влияет на сохранение этого исчезающего вида.

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[Андрес Рамирес, ветеринар]:

«Свинец, обнаруженный в крови, может быть следствием употребления в пищу добычи, загрязнённой свинцом».

Как показал трекер, кондор перемещался между Чили и Аргентиной. Теперь природозащитники говорят, что необходимы международные усилия.

[Гильермо Кубильос, природозащитник]:«В Венесуэле кондоры уже вымерли. В Колумбии они находятся на грани исчезновения, в дикой природе летает 60-80 особей. В Аргентине прилагаются все усилия для спасения этого вида. В Чили мы работаем над сохранением андского кондора около 30 лет».

На одной из крупнейших свалок Чили, примерно в 60 километрах к северу от Сантьяго, заметили десятки кондоров, питающихся мусором.

[Маурисио Фабри, глава Природоохранного управления Сантьяго]:«Мы должны вести наблюдения в местах. где дикая природа встречается с человеком, например, на свалках. Этот вид, столь важный для нашей экосистемы, должен продолжать существовать в наших ландшафтах».

По оценкам специалистов, в дикой природе насчитывается всего 6700 андских кондоров.

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