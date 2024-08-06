В Кыргызстане прошёл знаменитый фестиваль «Салбуурун»

Возле знаменитого озера Иссык-Куль в эти дни шумно и многолюдно. Сюда съехались охотники и музыканты со..
Дата загрузки: 2024-08-06
[Сергей Глуховеров, организатор фестиваля]:
«Фестиваль Салбуурун – это изначально не фестиваль, а состязание. Салбуурун – это древняя кыргызская охота. Она состоит из трёх частей: ловчие птицы, тайганы и лучники. Они уже много лет ежегодно собираются, устраивают турниры на весь Кыргызстан, выбирают лучших представителей в каждом регионе. И лучшие из них приезжают в определённое место, где устраивают турнир».
Салбуурун уходит корнями в средневековые охотничьи праздники знати.
[Муратбек Абдылдаев, участник фестиваля]:
«Мы даём каждому соколу имя в соответствии с его характером. Этого зовут Тащайнар, потому что он ест с большим аппетитом. Таких мы, кыргызы, называем обжорами. Иногда он готов съесть даже камень». [Алмаз Уметеев, участник фестиваля]:
«Стандарты кыргызского тайгана следующие. Первое – это форма головы, макушка должна быть плоской, обязательно должен быть этот растущий назад хохолок. Шея тонкая, тоже плоская. И посмотрите на его хвост: кончик закручен и не должен выпрямляться. Он всегда должен быть закручен, его можно даже повесить на палец как крючок».
Ну а кто-то даже приехал сюда для того, чтобы отдохнуть от Олимпиады в Париже.
[Эмма, туристка из Франции]:
«Мы из Франции, из Парижа. Мы просто хотели уехать на время Олимпиады, потому что там слишком много людей и царит хаос. Мы приехали сюда, увидев информацию в интернете, и нас привлекла кыргызская культура. Мы не пожалели».
Ну а те, кто не смог попасть на фестиваль «Салбуурун» летом, смогут посетить не менее знаменитые Всемирные игры кочевников осенью. Там также будет представлена традиционная охота кыргызов.
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