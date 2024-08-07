В Испании работает аквапарк для собак

Однако в Каталонии появился настоящий оазис на такой случай. Это аквапарк для собак. Здесь им можно..
Дата загрузки: 2024-08-07
[хозяин собаки]:
«Мы хорошо проводим время, но я думаю, что ему ещё лучше. Он не хочет выходить из воды. Мест для них действительно мало. Есть всего несколько пляжей, куда их пускают, поэтому это очень хорошая альтернатива».
Аквапарк работает в 30 километрах от Барселоны в городке Ла-Рока-дель-Вальес.[хозяин собаки]:
«Да, это для них, чтобы им – бедным – не было очень жарко. Здесь они свободны, а мы можем расслабиться. И правда в том, что это очень хорошо!»
Здесь всё как в настоящем «человечьем» аквапарке – много воды, горки и даже собачьи соревнования по прыжкам в длину.[хозяин собак]:
«В такую жару пляж – тоже вариант, но им не очень нравится солёная вода, им лучше в пресной. Об этом месте мне рассказал друг. Но я ещё счастливее, чем они».
Ну а четвероногим и их хозяевам, которые воду не жалуют, здесь также найдутся подходящие пространства. Так, есть площадки с песком и зелёный парк.
В этом аквапарке также проводят отдельные «вечеринки» для собак одной породы.
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