Владимирские тяжеловозные лошади – достояние России

Эту лошадь называют гордостью российского коневодства. Даже неспециалистам легко отметить её толстую шею, впечатляющую мускулатуру и..

Эту лошадь называют гордостью российского коневодства. Даже неспециалистам легко отметить её толстую шею, впечатляющую мускулатуру и выраженный круп.

Тяжеловоз владимирской породы способен за 13 минут прошагать 2 километра с возом в 4,5 тонны.

И сегодня этих лошадей чествуют на Празднике русских традиций в Гавриловом Посаде в Ивановской области.

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[Татьяна Полковникова, коневод]:«Он массивный и очень нарядный. Видите: у него проточина белая и четыре ножки белые. Достопримечательность владимирца – вот эти пять отметин».

Гаврилов Посад — город с многовековыми традициями коневодства. Здесь находится один из старейших конных заводов, основанный ещё во времена Ивана Грозного.

Именно здесь в середине XX века и вывели владимирских тяжеловозов. В то время их использовали в сельхозработах как грузовики.

Лошадь стала символом города.

[Татьяна Полковникова, коневод]:

«Сейчас их заменили машины, но порода всё равно – как наше достояние, мы не можем её потерять. Хоть она сейчас груз не таскает, но её можно по-другому использовать. Кто-то – просто верхом, кто-то для души. Кто-то просто говорит – люблю их и всё, любоваться просто ею». [посетительница фестиваля]:

«Мощь, грация, гибкость, растяжка прекрасная у лошадей, которые тут представлены. Прекрасная форма!»

На фестиваль приехали коневоды из Ивановской и Владимирской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Отмечают, что «владимирцы» – лошади ещё и очень добродушные.

[Дарья Демина, коневод]:

«Большой, спокойный и очень-очень флегматичный. Он огромный жеребец, но может спокойно катать маленьких-маленьких деток». [Анастасия Грушецкая, организатор фестиваля]:

«Жеребцы являются большим достоянием России. Их коллекционируют. И наш фестиваль – одно из немногих мест, где можно на них полюбоваться во всей красе».

Праздник русских традиций приурочен к 590-летию Гаврилова Посада и проходит за рекой Ирмес.

В рамках мероприятия работает ярмарка декоративно-прикладного искусства и проводят мастер-классы по народному творчеству, включая гончарное и кузнечное дело. Здесь также учат запрягать лошадей и стрелять из лука.

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