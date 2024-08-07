fb pixel
Телеканал NTD

Владимирские тяжеловозные лошади – достояние России

Владимирские тяжеловозные лошади – достояние России

Эту лошадь называют гордостью российского коневодства. Даже неспециалистам легко отметить её толстую шею, впечатляющую мускулатуру и..

Дата загрузки: 2024-08-08

Владимирские тяжеловозные лошади – достояние России

Эту лошадь называют гордостью российского коневодства. Даже неспециалистам легко отметить её толстую шею, впечатляющую мускулатуру и выраженный круп.

Тяжеловоз владимирской породы способен за 13 минут прошагать 2 километра с возом в 4,5 тонны.

И сегодня этих лошадей чествуют на Празднике русских традиций в Гавриловом Посаде в Ивановской области.

[Татьяна Полковникова, коневод]:
«Он массивный и очень нарядный. Видите: у него проточина белая и четыре ножки белые. Достопримечательность владимирца – вот эти пять отметин».

Гаврилов Посад — город с многовековыми традициями коневодства. Здесь находится один из старейших конных заводов, основанный ещё во времена Ивана Грозного.

Именно здесь в середине XX века и вывели владимирских тяжеловозов. В то время их использовали в сельхозработах как грузовики.

Лошадь стала символом города.

[Татьяна Полковникова, коневод]:
«Сейчас их заменили машины, но порода всё равно – как наше достояние, мы не можем её потерять. Хоть она сейчас груз не таскает, но её можно по-другому использовать. Кто-то – просто верхом, кто-то для души. Кто-то просто говорит – люблю их и всё, любоваться просто ею».

[посетительница фестиваля]:
«Мощь, грация, гибкость, растяжка прекрасная у лошадей, которые тут представлены. Прекрасная форма!»

На фестиваль приехали коневоды из Ивановской и Владимирской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Отмечают, что «владимирцы» – лошади ещё и очень добродушные.

[Дарья Демина, коневод]:
«Большой, спокойный и очень-очень флегматичный. Он огромный жеребец, но может спокойно катать маленьких-маленьких деток».

[Анастасия Грушецкая, организатор фестиваля]:
«Жеребцы являются большим достоянием России. Их коллекционируют. И наш фестиваль – одно из немногих мест, где можно на них полюбоваться во всей красе».

Праздник русских традиций приурочен к 590-летию Гаврилова Посада и проходит за рекой Ирмес.

В рамках мероприятия работает ярмарка декоративно-прикладного искусства и проводят мастер-классы по народному творчеству, включая гончарное и кузнечное дело. Здесь также учат запрягать лошадей и стрелять из лука.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...