Владимирские тяжеловозные лошади – достояние России

Эту лошадь называют гордостью российского коневодства. Даже неспециалистам легко отметить её толстую шею, впечатляющую мускулатуру и..
Дата загрузки: 2024-08-08
Эту лошадь называют гордостью российского коневодства. Даже неспециалистам легко отметить её толстую шею, впечатляющую мускулатуру и выраженный круп.
Тяжеловоз владимирской породы способен за 13 минут прошагать 2 километра с возом в 4,5 тонны.
И сегодня этих лошадей чествуют на Празднике русских традиций в Гавриловом Посаде в Ивановской области.[Татьяна Полковникова, коневод]:
«Он массивный и очень нарядный. Видите: у него проточина белая и четыре ножки белые. Достопримечательность владимирца – вот эти пять отметин».
Гаврилов Посад — город с многовековыми традициями коневодства. Здесь находится один из старейших конных заводов, основанный ещё во времена Ивана Грозного.
Именно здесь в середине XX века и вывели владимирских тяжеловозов. В то время их использовали в сельхозработах как грузовики.
Лошадь стала символом города.
[Татьяна Полковникова, коневод]:
«Сейчас их заменили машины, но порода всё равно – как наше достояние, мы не можем её потерять. Хоть она сейчас груз не таскает, но её можно по-другому использовать. Кто-то – просто верхом, кто-то для души. Кто-то просто говорит – люблю их и всё, любоваться просто ею». [посетительница фестиваля]:
«Мощь, грация, гибкость, растяжка прекрасная у лошадей, которые тут представлены. Прекрасная форма!»
На фестиваль приехали коневоды из Ивановской и Владимирской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Отмечают, что «владимирцы» – лошади ещё и очень добродушные.
[Дарья Демина, коневод]:
«Большой, спокойный и очень-очень флегматичный. Он огромный жеребец, но может спокойно катать маленьких-маленьких деток». [Анастасия Грушецкая, организатор фестиваля]:
«Жеребцы являются большим достоянием России. Их коллекционируют. И наш фестиваль – одно из немногих мест, где можно на них полюбоваться во всей красе».
Праздник русских традиций приурочен к 590-летию Гаврилова Посада и проходит за рекой Ирмес.
В рамках мероприятия работает ярмарка декоративно-прикладного искусства и проводят мастер-классы по народному творчеству, включая гончарное и кузнечное дело. Здесь также учат запрягать лошадей и стрелять из лука.
Короткая ссылка на эту страницу: