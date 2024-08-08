Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы теракта

Три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене на этой неделе внезапно отменили после того, как..
Дата загрузки: 2024-08-08
Правительство Австрии подтвердило, что на стадионе «Эрнст Хаппель» готовили теракт.
Компания-организатор концертов в своём сообщении в соцсетях написала: «Правительственные чиновники подтвердили запланированную террористическую атаку. У нас нет выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности».
Организатор добавил, что деньги за все билеты вернут в течение десяти рабочих дней.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер написал на своей странице, что «трагедию предотвратили».
Три концерта Свифт должны были состояться с четверга по субботу. На каждый продали более чем 60 тысяч билетов.
Аресты полиция произвела в Вене, а также в городе Терниц в федеральной земле Нижняя Австрия. В одной из квартир также обнаружили химикаты.
По данным правоохранителей, один из задержанных, 19-летний гражданин Австрии, присягнул на верность «Исламскому государству», группировке запрещённой в России и других странах. О втором задержанном информации нет. Сообщается, что полиция разыскивает ещё троих подозреваемых.
Концерты должны были состояться в рамках рекордного тура Тейлор Свифт под названием Eras Tour, который завершится только 8 декабря.
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