Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы теракта

Три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене на этой неделе внезапно отменили после того, как..

Три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене на этой неделе внезапно отменили после того, как австрийская полиция арестовала двух человек, подозреваемых в подготовке атаки.

Правительство Австрии подтвердило, что на стадионе «Эрнст Хаппель» готовили теракт.

Компания-организатор концертов в своём сообщении в соцсетях написала: «Правительственные чиновники подтвердили запланированную террористическую атаку. У нас нет выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности».

Организатор добавил, что деньги за все билеты вернут в течение десяти рабочих дней.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер написал на своей странице, что «трагедию предотвратили».

Три концерта Свифт должны были состояться с четверга по субботу. На каждый продали более чем 60 тысяч билетов.

Аресты полиция произвела в Вене, а также в городе Терниц в федеральной земле Нижняя Австрия. В одной из квартир также обнаружили химикаты.

По данным правоохранителей, один из задержанных, 19-летний гражданин Австрии, присягнул на верность «Исламскому государству», группировке запрещённой в России и других странах. О втором задержанном информации нет. Сообщается, что полиция разыскивает ещё троих подозреваемых.

Концерты должны были состояться в рамках рекордного тура Тейлор Свифт под названием Eras Tour, который завершится только 8 декабря.

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