Внезапные наводнения в Йемене: десятки жертв

Не менее 30 человек стали жертвами внезапных наводнений на западе Йемена. Их вызвали проливные дожди. Ещё..

Не менее 30 человек стали жертвами внезапных наводнений на западе Йемена. Их вызвали проливные дожди.

Ещё сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

На кадрах с дрона видны повреждённые дороги с перевёрнутыми машинами.

А это местные деревни. Дома частично разрушены.

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По данным местных властей, смертоносные наводнения обрушились 6 августа на провинции Ходейда, Хаджа и Таиз. Этому предшествовало несколько дней сильных ливней.

Пострадал и портовый город Ходейда. Власти провинции также сообщают, что пять человек числятся пропавшими без вести.

Сезон дождей в Йемене обычно длится с конца марта по середину августа, причём самые интенсивные осадки выпадают в последние два месяца лета.

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