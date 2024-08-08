Внезапные наводнения в Йемене: десятки жертв

Не менее 30 человек стали жертвами внезапных наводнений на западе Йемена. Их вызвали проливные дожди. Ещё..
Дата загрузки: 2024-08-08
Ещё сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.
На кадрах с дрона видны повреждённые дороги с перевёрнутыми машинами.
А это местные деревни. Дома частично разрушены.
По данным местных властей, смертоносные наводнения обрушились 6 августа на провинции Ходейда, Хаджа и Таиз. Этому предшествовало несколько дней сильных ливней.
Пострадал и портовый город Ходейда. Власти провинции также сообщают, что пять человек числятся пропавшими без вести.
Сезон дождей в Йемене обычно длится с конца марта по середину августа, причём самые интенсивные осадки выпадают в последние два месяца лета.
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