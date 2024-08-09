Временное правительство Бангладеш возглавил лауреат Нобелевской премии мира

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы нового временного правительства Бангладеш. Это..

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы нового временного правительства Бангладеш.

Это произошло после недель студенческих протестов, в результате которых погибло около 300 человек и тысячи получили ранения, что вынудило премьер-министра Шейх Хасину уйти в отставку и бежать в соседнюю Индию.

84-летний Юнус – резкий критик Хасины. Для принятия присяги он прибыл в Дакку из Парижа, где проходил лечение.

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Протестующие поддержали его кандидатуру в качестве главы временного правительства. Теперь его главной задачей будет провести выборы нового лидера страны.

[житель Дакки]:

«Я искренне прошу новое правительство положить конец плохой политике в стране, чтобы бедный рабочий класс мог жить в мире».

Юнус – экономист, известный как «банкир для бедных». В 2006 году он получил Нобелевскую премию мира за создание банка, который стал пионером в борьбе с бедностью, предоставляя микрокредиты.

Юнус принял присягу в качестве руководителя группы советников в официальной резиденции президента Мохаммеда Шахабуддина.

Местные СМИ сообщили, что во временное правительство также войдут два 20-летних студенческих лидера Нахид Ислам и Асиф Махмуд.

После того, как премьер Хасина бежала, её партия «Авами Лиг» в новом правительстве не фигурирует. При этом сын Хасины написал в соцсетях, что политическая сила готова вести переговоры с оппонентами и временным правительством.

Шейх Хасина правила страной последние 20 лет. В этом году она снова победила на выборах, обеспечив себе четвёртый срок.

Студенческое движение выросло из протестов против квот на государственные должности.

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