В Бенине впервые провели мистический Фестиваль масок

Обычно такое зрелище можно увидеть только в отдалённых западно-африканских деревнях. Но сегодня древние традиции масочных ритуалов..
Дата загрузки: 2024-08-09
В Порто-Ново впервые проводят Фестиваль масок.
[Аруна Макатау, лидер танцевальной группы]:
«Эти маски защищают наши семьи и отгоняют болезни от наших деревень».
Здесь демонстрируют многовековые традиции Бенина и соседних стран. Представления сочетают танец, музыку и театральные постановки. Используют сложные костюмы и грим.
Африканцы верят, что такие ритуалы помогают гармонизировать отношения с духами и предками, а также регулируют социальные отношения.
Впрочем, участники признают, что на фестивале всё проходит более сценически, чем в реальной жизни.
[Людовик Тьерри Уэнтени Уоба, участник маскарадного коллектива]:
«Во время церемоний в деревнях всё по-другому. Там есть что-то более… не знаю, стоит ли использовать слово “мистическое”?»
Ещё одна цель фестиваля – привлечь туристов в Бенин.
[Ричард Лис Хонсу, член оргкомитета фестиваля]:
«Мы проводим фестиваль масок, и теперь туристы со всего мира смогут сказать: “В августе можно поехать в Бенин посмотреть на маски”».
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