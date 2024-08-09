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В Бенине впервые провели мистический Фестиваль масок

В Бенине впервые провели мистический Фестиваль масок

Обычно такое зрелище можно увидеть только в отдалённых западно-африканских деревнях. Но сегодня древние традиции масочных ритуалов..

Дата загрузки: 2024-08-09

В Бенине впервые провели мистический Фестиваль масок
Обычно такое зрелище можно увидеть только в отдалённых западно-африканских деревнях. Но сегодня древние традиции масочных ритуалов оживают на улицах столицы Бенина.

В Порто-Ново впервые проводят Фестиваль масок.

[Аруна Макатау, лидер танцевальной группы]:
«Эти маски защищают наши семьи и отгоняют болезни от наших деревень».

Здесь демонстрируют многовековые традиции Бенина и соседних стран. Представления сочетают танец, музыку и театральные постановки. Используют сложные костюмы и грим.

Африканцы верят, что такие ритуалы помогают гармонизировать отношения с духами и предками, а также регулируют социальные отношения.

Впрочем, участники признают, что на фестивале всё проходит более сценически, чем в реальной жизни.

[Людовик Тьерри Уэнтени Уоба, участник маскарадного коллектива]:
«Во время церемоний в деревнях всё по-другому. Там есть что-то более… не знаю, стоит ли использовать слово “мистическое”?»

Ещё одна цель фестиваля – привлечь туристов в Бенин.

[Ричард Лис Хонсу, член оргкомитета фестиваля]:
«Мы проводим фестиваль масок, и теперь туристы со всего мира смогут сказать: “В августе можно поехать в Бенин посмотреть на маски”».

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