Гана – крупнейший добытчик золота в Африке – открыла свой первый коммерческий золотоперерабатывающий завод. Он появился..

Гана открывает первый завод по переработке золота после столетий добычи

Гана – крупнейший добытчик золота в Африке – открыла свой первый коммерческий золотоперерабатывающий завод. Он появился в столице Аккре. Так правительство бедной западноафриканской страны пытается получать больше прибыли от драгоценного металла, который здесь добывают столетиями.

По словам вице-президента Ганы, в период с 2018 по 23-й год среднегодовой объём добычи золота в стране составил более 122 тонн. При этом всё это золото экспортировали в неочищенном виде.

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[Махамуду Баумиа, вице-президент Ганы]:«Сегодня золото нашей страны экспортируют в необработанном виде для переработки за пределами Ганы. Это приводит к потере доходов и упущенным возможностям для создания рабочих мест».

Как ожидается, благодаря новому заводу будет создано от 80 до 120 непосредственных и около 500 косвенных рабочих мест.

[Самуэль Кваси Буабенг, менеджер проекта]:«Нам нужен был кто-то, кто купит золото и переработает его в Гане по стандарту Лондонской биржи драгоценных металлов. В итоге здесь появился Королевский завод по переработке золота. Он будет добавлять стоимости нашей продукции. Мы хотим именно этого».

Предприятие рассчитано на ежедневную переработку 400 килограммов золота. Закупать руду будут у мелких и кустарных старателей. Правда, только на начальных этапах. Потом хотят подключить и крупные добывающие компании.

Местные племена поддерживают проект. Говорят, что людям нужно владеть их ресурсами.

[Осагьефуо Амоатия Офори Панин, лидер местной общины]:«Мы бедны, потому что нас эксплуатировали. Когда я приехал сюда и послушал всех выступающих, я просто вздохнул с облегчением и сказал: наконец-то это случилось».

Аффинажный завод открыли благодаря партнёрству между компанией Rosy Royal Minerals of India и Центральным банком Ганы.

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