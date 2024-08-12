В Бразилии изучают данные «чёрных ящиков» с разбившегося самолёта

В Бразилии продолжают расследовать причины авиакатастрофы, унёсшей жизни 62 человек. С места трагедии вывезли двигатели самолёта. Их отправляют на экспертизу в Сан-Паулу.

Авиалайнер ATR-72 разбился 9 августа, когда летел из Каскавела в Сан-Паулу. Примерно через полтора часа после взлёта он свалился в плоский штопор и упал на землю на территории жилого комплекса в Виньеду в 80 километрах от Сан-Паулу. Все 58 пассажиров и четверо членов экипажа погибли. Перед катастрофой пилоты не сообщали о чрезвычайной ситуации или неблагоприятных погодных условиях.

После катастрофы уцелели оба бортовых самописца. Один записывал параметры полёта, а второй – переговоры пилотов. Данные из «чёрных ящиков» удалось извлечь полностью. Их изучат в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий. К бразильским экспертам присоединятся специалисты франко-итальянского концерна ATR и американского производителя двигателей Pratt & Whitney.

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[Марселу Морену, глава CENIPA]:

«Мы намерены (опубликовать предварительный отчёт) в течение 30 дней. Это будет сделано в соответствии с международными протоколами».

Авиационные эксперты предполагают, что катастрофа могла произойти из-за атмосферного обледенения. В районе падения самолёта действовало соответствующее предупреждение.

Между тем мать одной из жертв призывает не считать трагедию случайностью.

[Фатима Альбукерке, мать погибшей]:«Я видела в прямом эфире по телевидению, как сгорела моя дочь. Мать видела, как горит (самолёт), а дочь находится внутри. Для матери не может быть большего горя. Поэтому я буду бороться. Пока жива, я буду отстаивать своё мнение, поскольку знаю, что на моём месте дочь поступила бы так же. Это не был несчастный случай, не называйте это несчастным случаем».

Эта авиакатастрофа стала самой смертоносной в мире с января прошлого года, когда в Непале погибли 72 человека. Они также летели на самолёте ATR 72. При заходе на посадку он заглох и разбился. Причиной катастрофы стала ошибка пилота.

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