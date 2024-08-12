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Есть жертвы: в Кампале свалка обрушилась на жилые дома

Есть жертвы: в Кампале свалка обрушилась на жилые дома

В столице Уганды продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползня в субботу. При этом сообщается, по..

Дата загрузки: 2024-08-13

Есть жертвы: в Кампале свалка обрушилась на жилые дома
В столице Уганды продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползня в субботу.

При этом сообщается, по меньшей мере, о восьмерых погибших. Среди жертв есть дети.

Оползню в Кампале предшествовали сильные дожди. В результате обрушились участки мусорной сварки. Они завалили близлежащие дома.

[очевидец]:
«Мы услышали что-то похожее на взрыв. После этого люди стали бегать вверх и вниз, а потом оттуда, где сбрасывают мусор, начала сползать земля вместе с людьми и машинами».

Местным спасателям помогают сотрудники Красного Креста.

[Патрик Оньянго, представитель полиции]:
«Нам удалось спасти около десяти человек, они в больницах. Мы ожидаем, что под завалами ещё больше людей, и именно поэтому мы привезли землеройную технику».

Это единственная свалка мусора в Кампале, и за десятилетия она превратилась в огромный холм.

Местные жители давно жалуются на опасные отходы с этой свалки. По их словам, они загрязняют окружающую среду и представляют опасность для людей, живущих поблизости.
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