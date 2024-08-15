Пчеловоды Йемена продолжают ремесло с X века до н.э.

Производители йеменского мёда стремятся сохранить пчеловодческое ремесло, которое зародилось как минимум в X веке до нашей..

Производители йеменского мёда стремятся сохранить пчеловодческое ремесло, которое зародилось как минимум в X веке до нашей эры. Долгое время оно считалось источником национальной гордости и неотъемлемой частью йеменской идентичности и культурного наследия.

Собравшись на ярмарке мёда в Сане, многие производители показывают свою продукцию, одновременно размышляя об историческом значении этого ремесла.

[Али Ярим, глава общества пчеловодов]:

«Йеменский мёд по-прежнему занимает лидирующие позиции и по-прежнему не имеет себе равных. Существует множество клинических исследований, которые доказали, что йеменский мёд – один из лучших видов мёда в мире».

Мёд уже давно стал важным продуктом в рационе йеменцев. Его едят на завтрак, а также добавляют в виде ключевого ингредиента во многие местные блюда.

[Джамма аль-Джамма, исследователь пчеловодства]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы собрали образцы видов мёда, которым более 50 лет, некоторым 30 лет, а другим – более 40 лет. Конечно, у мёда вообще нет срока годности, даже если он хранится 1000 лет. Например, этот с 1994 года, и аромат всё ещё присутствует, и мёд всё ещё имеет текстуру».

Несмотря на важную культурную и экономическую роль пчеловодства в Йемене, начавшаяся в 2014 году война нанесла большой урон этой древней профессии. Так, в 2013 году в стране произвели около 2,6 миллиона тонн мёда, а в 2023 году – всего полторы тысячи тонн.

Есть и другие проблемы.

[Ахмад Шахир, продавец мёда]:

«Трудности, с которыми сталкиваются пчеловоды, велики. Первая из них – безрассудная вырубка деревьев, а также импорт смертельных и летальных пестицидов, которые убивают пчёл».

Объём медовой промышленности в Сане достигает 500 миллионов долларов в год. Она обеспечивает работой более 100 000 пчеловодов. При этом тяжёлая экономическая ситуация в стране заставила всё больше людей заняться пчеловодством.

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