Могут ли сверхзвуковые пассажирские авиаперелёты стать реальностью

Сверхзвуковой самолёт «Конкорд» совершил свой последний полёт в ноябре 2003 года. Лайнер был революционным в пассажирской..

Сверхзвуковой самолёт «Конкорд» совершил свой последний полёт в ноябре 2003 года. Лайнер был революционным в пассажирской авиации, поскольку пересекал Атлантику в два раза быстрее обычных самолётов.

Но низкий спрос, вызванный дорогими билетами и крушением в 2000 году, заставил Air France и British Airways снять культовый самолёт с эксплуатации.

Теперь, спустя более 20 лет, американская компания Boom Supersonic обещает возродить сверхзвуковые пассажирские авиаперелёты. Она разрабатывает лайнер под названием «Увертюра».

Его конструкция позволит достигать скорости выше 2000 километров в час. В зависимости от конфигурации, на борту может быть от 64 до 80 пассажиров. А дальность полёта превысит 6800 километров.

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[Блейк Шолл, генеральный директор Boom Supersonic]:«»Конкорд» был действительно замечательным самолётом 60-х годов, во многом опередившим своё время. Но основной проблемой было то, что для большинства людей полёты на нём были слишком дорогими. Представьте, билет стоил 20 000 долларов. Но 60 лет спустя у нас появились новые материалы, улучшенная аэродинамика, более эффективные двигатели, вся электроника стала легче и лучше. Мы можем построить сверхзвуковой самолёт нового поколения».

На Международном авиасалоне в Фарнборо-2024 компания представила свою новую кабину экипажа, а также новости о ходе разработки сверхзвукового двигателя «Увертюры».

[Блейк Шолл, генеральный директор Boom Supersonic]:«Мы объявили, что приступили к аппаратным испытаниям двигателя. Надеемся, что готовый двигатель будет реветь на полную мощность всего через 18 месяцев».

Новые функции внутри кабины включают дополненную реальность, помогающую пилотам взлетать с полным обзором, без необходимости в функции опускания носа, как было в «Конкорде».

Директор Boom Supersonic говорит, что к нему поступило уже более 100 заказов от разных авиакомпаний.

[Блейк Шолл, генеральный директор Boom Supersonic]:«Заказы и предварительные заказы на «Увертюру» уже оформили United Airlines, American Airlines, Japan Airlines».

Boom Supersonic планирует поднять в небо первый самолёт «Увертюра» к 2029 году.

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