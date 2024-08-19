Умер кумир миллионов французский актёр Ален Делон

Французский актёр Ален Делон, который покорил сердца миллионов женщин своей внешностью и сыграл самых разноплановых персонажей,..

Французский актёр Ален Делон, который покорил сердца миллионов женщин своей внешностью и сыграл самых разноплановых персонажей, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщили его трое детей.

Делон начал сниматься в большом кино в 60-х годах прошлого века. Он быстро стал кумиром благодаря своей привлекательности. При этом большого успеха в Голливуде добиться не смог.

Это его последнее крупное публичное появление – получение почётной «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале в мае 2019 года.

За свою карьеру Делон снялся в десятках фильмов. В том числе в лентах итальянского режиссёра Лукино Висконти «Рокко и его братья» 60 года и «Леопард» 63-го.

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Он также был звездой фильмов Жака Даре, таких как триллер «Бассейн» 69 года и гангстерский боевик «Борсалино» 70-го.

Президент Эммануэль Макрон в воскресенье назвал Алена Делона гигантом французской культуры, который «заставил мир мечтать».

Благодаря его ярко-голубым глазам, Делона иногда называли «французским Фрэнком Синатрой». Однако это сравнение актёру не нравилось.

Делон родился недалеко от Парижа в 1935 году. В возрасте четырёх лет он на несколько лет попал в приёмную семью после развода родителей. В юности работал в мясной лавке отчима, а позже служил на флоте.

В итоге он вернулся в Париж и окунулся в богемную жизнь столицы. Не имея актёрского образования, он доказал, что способен сыграть самые разноплановые роли: от аристократов до убийц.

На улицах Парижа известие о его смерти встретили с «глубокой печалью».

[жительница Парижа]:«Я знала его, как и остальные французы и иностранцы, потому что он был великим актёром. Его смерть действительно потрясла меня, потому что я думала, что он вечен. На самом деле, я думала, что он никогда не умрёт». [жительницы Парижа]:«Всегда грустно терять такую ​​звезду, как Ален Делон, но у него была своя жизнь, теперь пришло время для других. И у него была очень хорошая жизнь. Его знали практически во всём мире». [житель Парижа]:«У него была счастливая жизнь, судя по тому, что мы знаем. Он был великим актёром, великим человеком, мне жаль. Я знаю, что у него был инсульт, проблемы со здоровьем в год COVID, в 2019 году, если я не ошибаюсь. Но что можно сделать в таком возрасте – 88 лет. Думаю, каждый хотел бы прожить такую ​​жизнь, как он».

При этом за пределами экранов Делон делал противоречивые заявления, говоря, что сожалеет об отмене смертной казни, и критикуя однополые браки, которые легализовали во Франции в 2013 году.

Он публично защищал крайне правое «Национальное объединение» и дружил с его покойным основателем Жаном-Мари Ле Пеном.

Делон был в плохом состоянии здоровья после перенесённого инсульта в 2019 году. Последние годы он провёл в своём поместье в регионе Луара.

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