На рок-фестивале в Германии загорелось колесо обозрения

ЧП произошло на музыкальном фестивале в Германии. Там загорелось колесо обозрения. Пламя охватило две кабинки. Местная..

ЧП произошло на музыкальном фестивале в Германии. Там загорелось колесо обозрения. Пламя охватило две кабинки.

Местная полиция сообщила, что в общей сложности 65 человек получили медицинскую помощь, 16 из них были госпитализированы. По меньшей мере, пятеро пострадали серьёзно – у четверых – ожоги, а один упал с высоты. При этом ни одна из травм не была признана опасной для жизни.

[гость фестиваля]:

«Был дым. Кто-то сказал, что сильно запахло двигателем, а потом всё уже горело. Я был в шоке, но сотрудники службы безопасности справились с этим очень хорошо. Нам сказали шаг за шагом отойти немного дальше, на 5 метров, а затем отвели ещё дальше». [Джозефин Садер, представительница полиции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Вскоре после 21:00 полиция получила информацию о том, что загорелись кабинки колеса обозрения на фестивале. Пожар уже потушили».

Точную причину пожара пока не выявили. Есть версия, что сначала загорелся материал под колесом обозрения, а затем пламя перекинулось на канатные линии.

Район остаётся оцепленным, и расследование продолжается.

Фестиваль Highfield проводят недалеко от озера Штёрмталер в земле Саксония. Это один из крупнейших рок-фестивалей в регионе. Он собирает до 25 000 посетителей.

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