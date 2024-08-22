Зимбабвиец Тембанечако Мастик ещё недавно был браконьером, а теперь защищает природу. Он живёт в округе Чиредзи..

В Зимбабве браконьер отсидел в тюрьме и стал защитником природы

Зимбабвиец Тембанечако Мастик ещё недавно был браконьером, а теперь защищает природу. Он живёт в округе Чиредзи недалеко от границы с Мозамбиком. Здесь много диких животных, но местность засушливая, полупустынная.

Тембанечако вырос охотником, но потом выращивал кукурузу, сорго и хлопок. Также разводил домашний скот. Из-за частых засух вести сельское хозяйство стало сложно. Мужчина вернулся к охоте. Вскоре его задержали смотрители заповедника. Тембанечако за браконьерство отправили в тюрьму на три месяца.

[Тембанечако Мастик, бывший браконьер]:

«В тюрьме я научился многим ремёслам, таким как ткачество и лепка. Во время заключения я получил знания и понял, что могу зарабатывать на жизнь без охоты».

Вернувшись в деревню, бывший браконьер занялся новым для себя ремеслом: делает столы, стулья и другие предметы. Этим и зарабатывает на жизнь.

[Тембанечако Мастик, бывший браконьер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я понял, что животные нужны людям, поэтому браконьерство – эгоизм. Я могу убить зебру и съесть её, но если посмотреть на эту зебру приедут туристы, это принесёт пользу всему сообществу и будущим поколениям».

Мужчина призывает местных жителей тоже отказаться от браконьерства и искать другие способы обеспечить семью.

[Тембанечако Мастик, бывший браконьер]:

«Я рассказываю охотникам и сельским жителям об опасности браконьерства. И с гордостью могу сказать, что браконьеров в моей деревне стало намного меньше. Я горжусь тем, что распространяю знания о том, как беречь природу. Некоторые мои сверстники под моим руководством уже учатся делать скульптуры и стулья».

Сотрудники заповедников постоянно проводят разъяснительную работу среди жителей сельской местности. Это уже даёт плоды. Например, за последние четыре года в национальном парке «Хванге» не потеряли ни одного слона.

Короткая ссылка на эту страницу: