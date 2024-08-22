В Зимбабве браконьер отсидел в тюрьме и стал защитником природы

Зимбабвиец Тембанечако Мастик ещё недавно был браконьером, а теперь защищает природу. Он живёт в округе Чиредзи..
Дата загрузки: 2024-08-23
Тембанечако вырос охотником, но потом выращивал кукурузу, сорго и хлопок. Также разводил домашний скот. Из-за частых засух вести сельское хозяйство стало сложно. Мужчина вернулся к охоте. Вскоре его задержали смотрители заповедника. Тембанечако за браконьерство отправили в тюрьму на три месяца.
[Тембанечако Мастик, бывший браконьер]:
«В тюрьме я научился многим ремёслам, таким как ткачество и лепка. Во время заключения я получил знания и понял, что могу зарабатывать на жизнь без охоты».
Вернувшись в деревню, бывший браконьер занялся новым для себя ремеслом: делает столы, стулья и другие предметы. Этим и зарабатывает на жизнь.
[Тембанечако Мастик, бывший браконьер]:
«Я понял, что животные нужны людям, поэтому браконьерство – эгоизм. Я могу убить зебру и съесть её, но если посмотреть на эту зебру приедут туристы, это принесёт пользу всему сообществу и будущим поколениям».
Мужчина призывает местных жителей тоже отказаться от браконьерства и искать другие способы обеспечить семью.
[Тембанечако Мастик, бывший браконьер]:
«Я рассказываю охотникам и сельским жителям об опасности браконьерства. И с гордостью могу сказать, что браконьеров в моей деревне стало намного меньше. Я горжусь тем, что распространяю знания о том, как беречь природу. Некоторые мои сверстники под моим руководством уже учатся делать скульптуры и стулья».
Сотрудники заповедников постоянно проводят разъяснительную работу среди жителей сельской местности. Это уже даёт плоды. Например, за последние четыре года в национальном парке «Хванге» не потеряли ни одного слона.
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