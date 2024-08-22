Оманский регион Дофар – рай для любителей руин и истории

Эти руины – всё, что осталось от древнего процветающего портового города Аль-Балид. И им более 2500..

Эти руины – всё, что осталось от древнего процветающего портового города Аль-Балид. И им более 2500 лет. Сегодня это археологический музей под открытым небом на юго-западе Омана.

Туристы приезжают посмотреть на руины большой мечети, а также прогуляться среди колонн и развалин объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для путешественников это шанс исследовать менее популярную часть Омана. Они приезжают ради культурного и исторического богатства области, которая не похожа на более популярные северные регионы.

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[Денис, турист]:

«Я просто хотел увидеть весь Оман. Конечно, легко добраться до Маската, посетить форты вокруг города. Но есть огромная часть страны на юго-западе. Я подумал, что было здорово сесть на автобус и приехать сюда, чтобы увидеть эту менее популярную часть страны».

Здесь же находится Морской музей. В нём можно увидеть древние корабли и артефакты, дающие представление о морском прошлом Омана.

[Рашед аль-Джабири, турист из Абу-Даби]:«Мы посетили Морской музей и посмотрели на предметы из прошлого, прошлых веков. А теперь мы пришли в исторический музей. Думаю, людям будет интересна эта информация».

А в городе Тахек неподалёку можно увидеть археологический памятник Самхарам. Когда-то это также был торговый город-порт на южном побережье современного Омана. И здесь можно взглянуть на ещё одну часть истории султаната.

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