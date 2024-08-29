Тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию: есть погибшие и пострадавшие

Не менее трёх человек погибли, десятки пострадали и один пропал без вести после того, как мощный тайфун «Шаньшань» обрушился на японский остров Кюсю. Власти предупредили, что шторм может стать одним из самых сильных в регионе за всю историю наблюдений. Они уже отдали приказ об эвакуации миллионов жителей острова.

«Шаньшань» принёс проливные дожди и ураганный ветер с порывами до 215 километров в час. В семи префектурах без электричества остались 250 000 домохозяйств. Отменено более 600 авиарейсов. Поезда во многих районах острова также не ходят. Крупные производители, включая Toyota, приостановили работу некоторых или всех своих заводов.

При этом тайфун движется медленно. Из-за этого остров Кюсю заливает дождём. Метеорологи прогнозируют, что за двое суток выпадет 1100 миллиметров осадков. Это примерно половина среднегодовой нормы для региона.

Людей также предупреждают о возможных оползнях и камнепадах в горных районах. Также есть опасность возникновения штормовых нагонов.

Ожидается, что к выходным «Шаньшань» приблизится к центральным и восточным регионам Японии, включая Токио. На столицу обрушатся дожди и шквалистый ветер.

Для Японии это уже второй тайфун за месяц. В середине августа «Ампил» нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране. Также наблюдались перебои с электричеством.