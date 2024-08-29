Суд в Париже предъявил обвинения основателю Telegram Павлу Дурову. При этом его отпустили под залог в..

Павла Дурова выпустили под залог в 5 млн евро, предъявив ему обвинения

Суд в Париже предъявил обвинения основателю Telegram Павлу Дурову. При этом его отпустили под залог в пять миллионов евро. Теперь российский миллиардер должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Также ему запретили покидать Францию.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Прокуратура готовила против него 12 обвинений. Позже суд увидел только в шести из них достаточно оснований для расследования.

Дурова обвиняют в соучастии в незаконных транзакциях, которые преступные группировки ведут через его онлайн-платформу. За это грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в 500 000 евро.

Ему также вменяют соучастие в мошенничестве, распространении детской порнографии, наркоторговле и предоставлении криптографических услуг преступникам. Кроме того, Дурова обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами и передавать им информацию.

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Предварительное расследование началось ещё в феврале этого года. Им руководит прокуратура Парижа. Есть предположения, что текущее расследование может затянуться на несколько лет.

У Дурова помимо российского есть несколько гражданств. Его арест сразу вызвал бурную международную реакцию. Министерство иностранных дел ОАЭ потребовало предоставить ему все необходимые консульские услуги. Аналогичное заявление сделало посольство России.

Дуров создал Telegram в 2013 году. Сейчас в нём зарегистрирован почти миллиард пользователей. После ареста бизнесмена команда мессенджера заявила, что соблюдает законы ЕС, а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

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