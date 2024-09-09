Глава ВОЗ: «Мир должен проснуться и помочь Судану»

Мир делает недостаточно, чтобы остановить кризис в Судане. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения заявил после..
Дата загрузки: 2024-09-09
Мир делает недостаточно, чтобы остановить кризис в Судане. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения заявил после посещения детской больницы страны, в которой лечат истощённых младенцев.
На пресс-конференции Тедрос Аданом Гебреисус призвал помочь пострадавшей от войны стране.
По данным гуманитарных организаций, спустя 17 месяцев конфликта гражданское население Судана сталкивается с усиливающимся голодом, массовой внутренней миграцией, а также вспышками болезней.
Так, среди прочего, суданцы страдают от наводнений, прорыва плотин, вспышек холеры, малярии, лихорадки денге и кори, риска распространения оспы обезьян, сексуального насилия, связанного с конфликтом, а также почти полного краха всей системы здравоохранения страны.
[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:
«Судан переживает настоящий шторм кризисов. Более 500 дней конфликта, самый большой уровень перемещения людей в мире, голод в некоторых регионах и риск голода в других. 25,6 миллиона человек, то есть более половины населения Судана, как ожидается, столкнутся с острой нехваткой продовольствия».
В августе на переговорах в Швейцарии посредники заявили, что получили гарантии от обеих сторон о доступе к гуманитарной помощи для населения. Однако прогрессу помешало то, что на обсуждениях отсутствовали представители суданской армии.
Война между армией и военизированными силами быстрого реагирования вспыхнула в апреле 2023 года. Однако инфраструктура страны уже находилась в упадке.
При этом, после начала конфликта обе стороны направили большую часть своих ресурсов на военные действия, в результате чего инфраструктура оказалась в полном запустении, а система здравоохранения пришла в упадок.
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