Как во Франкфурте состязались вагоновожатые

Вагоновожатые со всей Европы собрались во Франкфурте. Здесь проходит Европейский чемпионат по вождению трамвая. В серии..

Вагоновожатые со всей Европы собрались во Франкфурте. Здесь проходит Европейский чемпионат по вождению трамвая.

В серии испытаний вагоновожатые демонстрируют свои таланты. Это и торможение, и трогание с места, и чтение дорожных знаков.

[Питер Вирт, бывший вагоновожатый, судья чемпионата]:

«В реальном движении у нас много остановок и стартов. А здесь у нас это замечательное упражнение с водой спереди, которая не должна проливаться. Остановка и трогание. И это очень важно. Если не умеешь правильно тормозить, у тебя нет шансов стать нормальным водителем. Каждое состязание – это вызов».

Каждая команда состоит из одного водителя-мужчины, одной водителя-женщины и инструктора из их местной компании общественного транспорта.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дженнифер Гебель, вагоновожатая из Франкфурта]:

«Мне было довольно сложно оценить, сколько времени на самом деле нужно машине для остановки. Я затормозила немного раньше. Да, счёт нормальный. Как видите, у остальных теперь немного больше. Но Бенедикт это компенсирует».

Участники соревнуются на трамваях, принадлежащих Транспортной компании Франкфурта.

[Питер Вирт, бывший вагоновожатый, судья чемпионата]:

«Во Франкфурте у нас есть преимущество. Мы соревнуемся на том транспорте, на котором ездим здесь каждый день. Нашим коллегам из других стран пришлось приспосабливаться – им за пару дней разрешили немного потренироваться».

Нынешний чемпионат – уже 11-й по счёту. Ранее его проводили в городах Венгрии, Испании, Австрии и Румынии.

В этом году впервые участвуют команды из словакской Братиславы, шотландского Эдинбурга и финского Тампере.

Ещё одна цель чемпионата – представить общественный транспорт как современного поставщика услуг и привлекательного работодателя.

Короткая ссылка на эту страницу: