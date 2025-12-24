Турецких аграриев беспокоят провалы в грунте

Большая проблема беспокоит турецких аграриев. В центральном сельскохозяйственном регионе за последние годы образовались сотни провалов в грунте.

Это Карапинар, провинция Конья. Здесь воронки зияют на полях, где выращивают кукурузу, пшеницу и сахарную свёклу. Местами на одном поле их более десяти.

На участке Мустафы Сика за последние два года образовалось два провала.

[Мустафа Сик, фермер]:

«Когда эта воронка образовалась в 2023 году, мы перестали обрабатывать этот участок». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Причём в одном из мест земля провалилась прямо на глазах у его брата.

[Мустафа Сик, фермер]:

«Там была посажена свёкла. Внезапно примерно в 100 метрах от места, где находились мой брат и его друзья, провалилась земля. Они услышали очень громкий и страшный грохот и увидели, как вода поднимается и плещется. Конечно, после такого им теперь тревожно».

Геологи обследовали участок Мустафы и обнаружили ещё два места, где потенциально могут образоваться провалы.

[Мустафа Сик, фермер]:

«Когда это может случиться, они не сказали. Будет ли это завтра или через 20-30 лет – неизвестно. Конечно, мы очень обеспокоены».

Темпы образования карстовых провалов в бассейне реки Конья в последние годы ускорились, и в целом воронок уже почти 700.

[Ибрагим, местный житель]:

«Когда мы переехали сюда 5 лет назад, земля была почти на одном уровне. Раньше здесь была старая мечеть. Её снесли, поскольку трещина из-за обрушения грунта разделила её на две части. Здесь построили новую мечеть. Но раньше такого не было. Я точно не знаю, связано ли это с отступлением грунтовых вод или это последствия землетрясений, но этот район всё больше проседает».

Специалисты говорят, что грунт проваливается из-за сокращения количества осадков и снижения уровня грунтовых вод, а также из-за высокого спроса на воду.

[Феттула Арик, профессор геологии]:

«В бассейне Коньи очень высокий спрос на воду. Уровень грунтовых вод снижается каждый год. Если до 2000-х годов он снижался примерно на полметра в год, то потом стал падать на несколько метров в год, а с 2020 года – даже на 4-5 метров в год».

Местные фермеры вынуждены бурить всё больше колодцев. Многие делают это без лицензии, что ещё больше истощает грунтовые воды и усугубляет проблему. Сейчас здесь около 120 тысяч нелегальных колодцев и только 40 тысяч легальных.

Были случаи, когда в провалы соскальзывала строительная техника. При этом пока никто не погиб, но риск велик. Некоторые воронки расположены очень близко к населённым пунктам. Некоторые уже повредили дома, сараи и другие постройки.

И когда и где образуется новый провал, предсказать почти невозможно.

Короткая ссылка на эту страницу: