Мир животных в 2025 году: о чём мы узнали и чему научились

В 2025 году животный мир открывался для нас с разных сторон. Учёные подарили нам новые знания о собаках. Например, в Архангельской области на севере России исследователи обнаружили самые древние черепа собак. Они жили примерно 11 000 лет назад.

Найти отличия между собаками и волками ледникового периода очень непросто. Но всё же специалисты выяснили, что у первых собак были укороченные морды, не такие большие зубы и более округлые формы черепа.

Силу и выносливость продемонстрировали лохматые питомцы на экстремальных гонках на собачьих упряжках «Шедивачкув лонг». Соревнования проходили в Орлицких горах в Чехии.

Участвовали более 100 погонщиков и 700 собак из восьми стран Европы. Им пришлось преодолеть дистанции длиной до 300 километров. Маршрут пролегал через Орлицкие горы на северо-востоке Богемии на высоте 7500 метров. Разреженный воздух добавлял сложности и людям, и собакам.

А это Барселона. Здесь наоборот позаботились о том, чтобы создать для питомцев самые комфортные условия, и открыли аквапарк «Перрос аль-Агуа». В жаркие дни в нём находят спасение от знойного солнца сотни людей и собак.

[Дидач Самора, менеджер парка]:

«На пляже – волны и бурное море, а здесь собаки всегда достают до дна. Они не хотят плавать, они прыгают и играют с хозяевами. Здесь они точно полюбят воду».

В Великобритании обратили внимание на то, что некоторые питомцы боятся заходить в воду. Так появился плавательный клуб для собак. Здесь животным помогают увереннее чувствовать себя в воде. Обучают и щенков, и взрослых псов.

Австрийские ветеринары заметили, что собаки могут слишком сильно привязываться к своим игрушкам. Если их забрать, то у животных даже поднимается кровяное давление. Они сосредотачиваются только на том, что потеряли, и игнорируют всё остальное.

Дрессировщики советуют выбирать такие игрушки, которые укрепляют связь между собакой и её владельцем. Тогда для животного будет важнее общение с человеком.

В Италии открыли первый в стране отель для собак в аэропорту. Он находится рядом с Римом. Здесь можно оставлять питомцев на любой срок и спокойно путешествовать или работать.

На территории в 4500 квадратных метров расположились 40 комфортабельных домиков. Температура внутри регулируется, а ночью включается мягкая подсветка и звучит успокаивающая музыка. Владелец может пообщаться с питомцем по видеосвязи и угостить его вкусной едой с помощью дистанционного управления.

А это уже совсем другой отель. Здесь живут чайки. Он находится в норвежском городе Вардё. Открыл его местный рыбак, чтобы спасти популяцию птиц. За последние 30 лет численность местных морских пернатых сократилась на 80%.

Так называемые ящики безопасного гнездования защищают чаек от хищников. А людей меньше беспокоят грязь и шум от птиц.

Вдоль норвежского побережья можно увидеть ещё шесть подобных отелей для чаек.

